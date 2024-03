(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 GOVERNO, VIETRI (FDI): “DE LUCA IRRITATO PER L’ATTENZIONE DEI MINISTRI PER LA CAMPANIA”

“De Luca, oltre alle dirette Facebook, impiega ormai il suo tempo a fare la conta di quante volte i Ministri vengono a presentare progetti ed iniziative per il territorio campano. Invece di ridicolizzare e sminuire, dovrebbe essere contento per il grande interesse mostrato, fin dal suo insediamento, dal Governo Meloni per la nostra regione”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Questo modus operandi da parte dei Ministri di centrodestra è la normalità per chi ha senso delle istituzioni e lavora per il bene dei cittadini impegnandosi a risolvere, in molti casi, problemi irrisolti o provocati da altre Istituzioni. Il governatore – sottolinea Vietri – dovrebbe domandarsi perché questa grande attenzione per la Campania non l’hanno avuta gli esponenti del suo partito, il Pd, quando erano al governo dell’Italia. De Luca farebbe bene a concentrarsi su come investire al meglio le risorse che gli sono state inviate proprio dal Governo Meloni, a partire da quelle per la sanità, che è la grande emergenza della Campania” conclude Vietri.

