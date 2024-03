Eroica Juniores – UCI Nations’ Cup dal 18 al 21 aprile in Toscana

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

Eroica Juniores – UCI Nations’ Cup 2024:

dal 18 al 21 aprile tra le province di Grosseto, Siena e Arezzo

29 le squadre al via: ben 24 dall’estero

Scatterà da Punta Ala – Castiglione della Pescaia la seconda edizione di Eroica Juniores, gara a tappe e appuntamento di spicco della Coppa delle Nazioni che prenderà il via tra pochi giorni dalla Francia. La corsa, organizzata da Eroica Italia SSD arl, è in programma da giovedì 18 aprile a domenica 21 aprile dopo quattro tappe tra le province di Grosseto, Siena e Arezzo.

Punta Ala, dunque in una scenografia da sogno, ospiterà la partenza della cronometro a squadre di 22 chilometri e arrivo a Castiglione della Pescaia. Subito dopo è in programma una gara in linea di 89 chilometri da Castiglione della Pescaia a Castiglione della Pescaia.

Il giorno dopo, venerdì 19 aprile, la carovana approderà in provincia di Siena per una tappa di 110 chilometri che da Cinigiano (GR) porterà a Siena da cui si ripartirà sabato 20 aprile con una tappa che da Siena porterà i corridori a Montevarchi (AR). L’ultima tappa è la stessa dell’edizione 2023, la prima edizione di Eroica Juniores – UCI Nations’ Cup, da Siena a Chiusdino (SI) dove la corsa festeggerà il vincitore.

La lista delle squadre iscritte racconta di una corsa mondiale: parteciperanno infatti ben 18 squadre nazionali, 6 squadre di club straniere, 1 squadra di club italiana e 4 rappresentative regionali. Lo scorso anno vinse il norvegese Jorgen Nordhagen, uno dei fuoriclasse a pedali già ora nell’orbita dei corridori professionisti.

La corsa sarà caratterizzata da alcuni tratti di strada bianca, un patrimonio che Eroica ha contribuito a salvare e valorizzare fin dagli anni ’90. Perché le strade bianche, ha raccontato Giancarlo Brocci nel corso della presentazione a Roma: “Sono come le rughe che Anna Magnani non voleva togliersi, che troppi anni c’erano voluti per metterle su. Le strade bianche sono un patrimonio di fisionomia antica dei territori, della loro ruralità, di certi primordi turistici. È una rete dell’anima, che mette in connessione le periferie più belle, quelle che dovremo riscoprire perché lento è necessario, perché dobbiamo non concedere tutto alla dittatura dell’auto. E perché il pianeta ha, ancor più di noi, bisogno di tornare a respirare e sorridere”.

Sono cinque le classifiche e sei le maglie di leader previste dal regolamento: “maglia Eroica amaranto” Classifica Generale, “maglia blu” Classifica a Punti, “maglia verde” classifica Gran Premio della Montagna, “maglia bianca” Classifica Giovani, “maglia rossa” Classifica Traguardi Volanti e maglia mosaico per il più Combattivo: “Siamo pronti – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia – Siamo entusiasti dell’attesa che c’è tra i corridori in arrivo da tutto il mondo. La sfida è bellissima, tutti vogliono vincere all’Eroica Juniores e noi siamo felici di questa corsa molto giovane ma di grande successo. Ugualmente sul territorio c’è molto entusiasmo; i comuni di Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Siena, Montevarchi e Chiusdino aspettano la carovana di Eroica che porta con sé i valori di un movimento in forte crescita che poi si finalizza con l’appuntamento finale di Gaiole in Chianti. Sarà uno spettacolo vedere i ragazzi alle prese con la strada bianca”.

La Coppa delle Nazioni Junior è la challange più importante del calendario mondiale della categoria junior, cioè corridori di 17 e 18 anni. Scatterà domenica 7 aprile in Francia con una classica bellissima: la Parigi-Roubaix. Poi farà tappa proprio in Toscana e proseguirà in Repubblica Ceca, Italia, Francia, Svizzera, Germania, Slovacchia, Canada, Olanda, Ungheria. La Coppa delle Nazioni 2024 si concluderà a settembre in Corea.

Diretta TV (a cura di Dirette Live – Toscana Sprint) su Bike Channel, TVL e Canale 3 Toscana

Servizi su RAI Regione e RaiSport a cura di Edoardo Chiozzi

Conferenze stampa in programma:

2 aprile: Punta Ala (GR), ore 11.00 – Yacht Club

5 aprile: Montevarchi (AR), ore 15.30 Sala del Consiglio del Palazzo del Podestà

12 aprile: Siena, ore 17.30 – Battistero Bistrot

Programma

Eroica Juniores – UCI Nations’ Cup 2024

Giovedì 18 aprile 2024

Prima tappa

– cronometro a squadre: Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 22

– Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 89

Venerdì 19 aprile 2024

Seconda tappa

Cinigiano (GR) – Siena di km 110

Sabato 20 aprile 2024

Terza tappa

Siena – Montevarchi (AR) di km 110

Domenica 21 aprile 2024

Quarta tappa

Siena – Chiusdino (SI) di km 102

Le squadre iscritte (29)

Squadre nazionali (18): Austria, Belgio, Bulgaria, Italia, Francia, Germania, Georgia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti d’America, Ucraina, Ungheria,

Squadre straniere (6): Decathlon Ag2R La Mondiale (FRA), Jegg Dir Academy Visma (OLA) Team Grenke Auto Eder (Bora) GER), Team Alta Austria (AUT), Fensham Hoves Mas Design (GBR), Team Veleka (CZE)

Squadre italiane (1): Team Vangi – Il Pirata – Sama Ricambi

Rappresentative regionali (4): Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto

Albo d’oro:

2023 Jorgen Nordhagen (Nor)

Le classifiche

Generale – maglia Eroica amaranto

A punti – maglia blue – Colline Amiatine

Gran Premio della Montagna – maglia verde – Vangi

Giovani – maglia bianca – Tommasini

Traguardi Volanti – maglia rossa – Castello di Casole

Combattivo – mosaico Eroica – Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale

Il Calendario della Coppa delle Nazioni 2024

07/04/2024 Paris-Roubaix Juniors FRANCE

21/04/2024 Eroica Juniores – Nations’ Cup ITALY

05/05/2024 Course de la Paix Juniors CZECHIA

12/05/2024 G.P. BARON – Trofeo “Comune di Pieve del Grappa” ITALY

19/05/2024 Trophée Centre Morbihan FRANCE

26/05/2024 Tour du Pays de Vaud SWITZERLAND

02/06/2024 LVM Saarland Trofeo GERMANY

14/07/2024 Medzinarodne dni cyklistiky Tlmace a Podhajska SLOVAKIA

21/07/2024 Tour de l’Abitibi CANADA

21/07/2024 Watersley Junior Challenge NETHERLANDS

15/08/2024 Nation’s Cup Hungary HUNGARY

03/09/2024 Tour de DMZ KOREA

L’Eroica nasce in Toscana. Questione di anima, terra, strade bianche, paesaggi, buon vino e buon cibo, cultura e passioni, storia e Gino Bartali.

Oggi Eroica, sia nella proposta Classic che NOVA, è conosciuta in tutto il mondo per la sua gente speciale, i suoi valori e rappresenta in sé l’idea di uno stile di vita che guarda al futuro, nel rispetto di identità e ambiente, alla ricerca delle radici autentiche di un grande sport come il ciclismo

Eroica 2024 calendar

10/2: Eroica Cuba – La Habana

13/4: Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

14/4: NOVA Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

28/4: NOVA Eroica Prosecco Hills – Conegliano-Valdobbiadene (TV)

12/5: Eroica Japan – Izu

26/5: Eroica Montalcino – Montalcino (SI)

08/6: NOVA Eroica Gran Sasso – Castel del Monte (AQ)

15/6: NOVA Eroica Switzerland – Sion – Valais

22/6: NOVA Eroica Buonconvento – Buonconvento (SI)

23/6: NOVA Eroica Family – Buonconvento (SI)

29/6: Eroica Valkenburg – Valkenburg – Limburg

24/8: Eroica Germania – Eltville – Rheingau

07/9: Eroica Dolomiti – San Candido (BZ)

14/9: NOVA Eroica California – Cambria – California

15/9: Eroica California – Cambria – California

5 e 6/10: L’Eroica – Gaiole in Chianti (SI)

Junior Nations’ Cup

18/4 Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

18/4 Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

19/4 Cinigiano (GR) – Siena

20/4 Siena – Montevarchi (AR)

21/4 Siena – Chiusdino (SI)

Coppa Andrea Meneghelli

19/5 Siena – Montalcino (SI)

