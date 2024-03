(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Image

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication

Réf. DC 067(2024)

La semaine à venir : Evénements-clés et réunions

1-7 avril 2024

Journées européennes de l’innovation dans l’enseignement de l’histoire

Elle réunira plus de 150 professionnels qui présenteront des approches et des projets innovants dans le domaine. Des historiens, des étudiants et des experts exploreront de nouvelles idées pour revigorer l’enseignement de l’histoire. Les participants présenteront : de nouvelles façons d’enseigner les histoires sous-représentées et marginalisées, de nouvelles méthodes d’enseignement qui intègrent les musées et les lieux de mémoire, ainsi que de nouveaux outils pédagogiques pour utiliser l’histoire locale dans les travaux pratiques.

Et aussi…

29 mars-1er avril, Türkiye – Une délégation de vingt membres du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, conduite par David Eray, observera les élections locales qui se tiendront le 31 mars dans différentes régions.

Une conférence de presse présentant les conclusions de la délégation aura lieu le 1er avril à 11h (heure locale) à l’hôtel Hilton d’Ankara.

2 avril, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit un arrêt concernant la Bulgarie.

4 avril, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 17 arrêts et/ou décisions concernant l’Azerbaïdjan, la France, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Russie.

5 avril, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme lancera la plateforme HUDOC en roumain.

5 avril, Monténégro – La Maison de l’Europe et le Bureau du Conseil de l’Europe, en collaboration avec le programme ROMACTED, organiseront un concours de quiz à l’occasion de la Journée internationale des Roms (sur la culture, les traditions et l’histoire des Roms), auquel participeront les écoles de Podgorica où étudient les enfants de la communauté rom.

Les équipes seront mixtes – enfants de la communauté rom et de la communauté majoritaire – et le ministre de l’Éducation devrait prendre la parole lors de l’ouverture. Parmi les participants figurent le maire de Podgorica, l’ambassadeur de l’Union européenne ainsi que le chef du bureau de programme du Conseil de l’Europe.

Une chaîne de télévision devrait enregistrer le quiz pendant toute sa durée et le diffuser à l’occasion de la Journée des Roms (8 avril).

Toutes les heures sont exprimées en CET, sauf indication contraire.

Conseil de l’Europe, Unité d’assistance aux médias

______________________

Council of Europe/Conseil de l’Europe, Avenue de l’Europe, Strasbourg, . 67000 France