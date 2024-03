INVITO CONFERENZA STAMPA SITO TURISTICO CIVITAVECCHIA CON VIDEO PROMOZIONALE

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 L’assessore al Turismo, Simona Galizia comunica che martedì 3 aprile ore 10.30 è fissata in aula Pucci la conferenza stampa per la presentazione del sito turistico . In tale occasione verrà proiettato il video promozionale turistico della nostra città che sarà presentato a Miami.

È gradita la Vs. presenza.