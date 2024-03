(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

METRO B, TRABUCCO- LANCELLOTTI (CG): PROLUNGAMENTO FINO A SETTECAMINI AUSPICABILE, SERVE SOSTEGNO GOVERNO

Roma, 26 marzo 2024 – “ Abbiamo già affermato solo pochi giorni fa quanto ci trovi d’accordo il prolungamento della linea B della metropolitana oltre il Grande Raccordo Anulare. – affermano i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti – Così come la project review analizzerà la possibilità di arrivare a Casal Monastero per noi è altrettanto importante ed auspicabile andare oltre, fino a Settecamini, così come i residenti richiedono a gran voce da molto tempo.

Parliamo, infatti, – proseguono i consiglieri – di una zona davvero popolosa, oltre che in forte sviluppo e molto industrializzata, aumentare le fermate della metropolitana sarebbe un vantaggio tangibile per tutti coloro che si recano verso il centro per lavorare, per snellire il traffico e per diminuire il bacino di inquinamento del quadrante est della città.

Per quanto la nostra Amministrazione sia a favore di un progetto in tal senso in questo caso, però, è necessario un intervento del Governo a livello finanziario: proprio per questo chiediamo a gran voce un contributo economico cospicuo sulla tratta da parte dello stesso.

Noi dal canto nostro sposiamo e condividiamo la richiesta del tutto legittima del territorio, il quale ha anche raccolto migliaia di firme al riguardo, e ci dichiariamo al suo fianco nella lotta per avere una metropolitana che arrivi ben oltre la fermata di Rebibbia ”, dichiarano Trabucco e Lancellotti .