(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Lavori pubblici, Diaco-Di Russo (M5S): “Su Mercato piazza San Giovanni di Dio chiediamo immediate dimissioni assessora al Commercio”

“Oggi al Consiglio del Municipio XII si è discussa l’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle sul progetto di riqualificazione del Mercato di piazza San Giovanni di Dio. Ancora una volta, la risposta dell’assessora al Commercio si è dimostrata vacua e priva dei riferimenti documentali e temporali necessari per dimostrare un concreto avanzamento nella procedura. A distanza di due anni e mezzo dall’inizio della consiliatura il progetto definitivo ancora non è pronto, nonostante questa maggioranza abbia ereditato dalla precedente Amministrazione un progetto preliminare e un adeguato stanziamento di fondi a bilancio.

Per questo motivo, e per la scarsa trasparenza con cui il Partito Democratico sta gestendo questa vicenda, abbiamo chiesto le immediate dimissioni dell’assessora al Commercio”.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S in XII Municipio Lorenzo Di Russo .