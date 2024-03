(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Roma, Meleo (M5S): “Giudice dà ragione a rete CAIO, ora Assessore Zevi prenda provvedimenti”

“Un’altra brutta pagina di gestione del patrimonio capitolino. Dopo aver chiesto 700mila euro di canoni arretrati a un’associazione culturale di Spinaceto, l’amministrazione è stata smentita in tribunale. Quella recapitata al Teatro della Dodicesima era infatti una cartella esattoriale priva di fondamento.

La rete di associazioni CAIO aveva fatto di tutto per avviare un dialogo in sede extragiudiziale, senza però ottenere ascolto dagli uffici e dall’Assessorato di Zevi. Così oggi la vicenda si risolve nel modo peggiore per Roma Capitale, che ne esce sconfitta anche nell’immagine e nell’affidabilità che ispira nei cittadini.

E non è la prima volta, purtroppo: è del novembre scorso la notizia di un’altra sconfitta presso il Tar del Lazio, che ha dato ragione alla rete CAIO sul mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, del suo stesso Regolamento del Patrimonio.

Suggeriamo all’Assessore Zevi di avviare subito un dialogo con i rappresentanti delle associazioni”.

Lo dichiara in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina.

