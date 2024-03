(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Ripristino natura, Sardone (Lega), bene governo, buonsenso per difesa italiani

Bruxelles, 25 mar – “Esprimiamo grande soddisfazione per la posizione espressa dal Governo italiano, nelle parole del viceministro all’Ambiente Gava, in merito alla legge sul ripristino della natura. Un provvedimento al quale noi come Lega ci siamo opposti fin dal primo giorno, evidenziando le numerose criticità che andrebbero a penalizzare i nostri agricoltori con oneri economici e amministrativi. Il rinvio del voto in Consiglio per l’assenza di una maggioranza qualificata è un’ottima notizia: il Governo italiano è dalla parte giusta. Auspichiamo prevalga il buonsenso, per fermare un provvedimento che va contro la nostra agricoltura e contro il nostro Paese”.

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Ambiente.