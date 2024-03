(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 AGENDA SINDACO GUALTIERI DI MARTEDI’ 26 MARZO 2024

CORTEO PER L’80° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE

Ore 9.45 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al corteo dal titolo “335 semi che germogliano ancora” promosso dal Municipio VIII in occasione degli 80 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine (Partenza da piazza Sant’Eurosia al Mausoleo delle Fosse Ardeatine).

ASSEMBLEA CAPITOLINA STRAORDINARIA PRESSO IL MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE

Ore 10.45 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all’Assemblea Capitolina Straordinaria in occasione dell’80° anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine. A seguire, scoprimento di una targa commemorativa (Mausoleo delle Fosse Ardeatine – via Ardeatina, 174).

PRESENTAZIONE FONDAZIONE BVLGARI

Ore 12.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione della Fondazione Bvlgari (Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, via di Ripetta 190).

CONVEGNO “ROMA GIUSTA – STRATEGIE CONTRO LA POVERT À ”

Ore 18 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno “Roma Giusta – Strategie contro la povertà” (Campidoglio, Sala della Protomoteca).