TRA I GRANDI GRUPPI BRILLA LA GENIALITÀ DEL CRISTAL SKATING TEAM, CAMPIONE ITALIANO 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 Terza e penultima giornata di gare al Campionato Italiano pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, Trofeo Small Sincro – Coppa MyRenty. Una giornata ricca di medaglie con gli applausi delle numerose autorità locali e federali presenti sugli spalti della Zoppas Arena di Conegliano.

Oggi le prime a scendere in pista sono state le atlete dei Quartetti Junior. In questo caso, con 47.68 punti, la medaglia d’oro è finita al collo delle vice campionesse regionali “Skate Stars” della Roll Stars (PD) con il programma “Voci di speranza”: nelle lacrime delle vite spezzate e nell’ardente coraggio si consuma l’atroce storia di schiavitù nel nome della fede. Seconda posizione, invece, per le colleghe di “Armonia” della Rot. Casteldariese (MN) che si fermano a quota 44.20 con “Esorcismo”: un programma sulla purificazione dell’anima e la liberazione del corpo. Infine chiudono il podio le “Calipso” dello Skating C. Zané (VI) con il seducente tango “En la milonga” che merita 40.62. Le vicentine sono reduci dal titolo regionale di categoria.

Successivamente in pista i Quartetti Senior dove non deludono le vice campionesse mondiali e campionesse italiane ed europee 2023 “Celebrity” dell’Artiskate (VR). Queste ultime hanno ottenuto la medaglia d’oro con “Goodbye” che merita 61.10 punti. Argento, con 57.15, per le neo campionesse regionali “Show Roller Team” del Patt. Vazzola (TV) con “Immagina”, sognando un mondo di pace, senza avidità e pregiudizi. Infine, con 55.89, mettono al collo il bronzo le atlete del gruppo “Dejavu” dell’Asd Rollclub (PD), lo scorso anno vice campionesse del titolo tricolore. In pista il grintoso programma “Rinascita”: come un toro che combatte la sua battaglia nell’arena della vita.

Per i Sincro Junior sbaragliano la concorrenza con 60.34 punti i “Monza Precision Team” dell’Astro Roller (MB); per i neo campioni regionali e vice campioni mondiali in carica il programma spagnoleggiante “Toreador”. Inseguono a pochissima distanza, con 60.21 lunghezze, i “Precision Skate Bologna” del Progresso Fontana e Pol.va Lame (BO), Il Quadrifoglio (FE) e Pol.va Orizon (BO); gli atleti, terzi classificati ai Mondiali 2023, hanno portato in pista “Frida…es mi nombre”. Infine terzo gradino del podio con 58.55 i “Sincro Roller” dei Sincro R. Calderara (BO) e Patt. Estensi (FE) con “Pompei”.

Chiudono la giornata le spettacolari e geniali esibizioni dei Grandi Gruppi. A vincere sono i “Cristal Skating Team” dell’Ass. Dil. Apav Fara e Bassano New Skate (VI) con “Il peso dei miei errori” (35.85); secondi i “Royal Eagles” dell’S.C. Don Bosco (TV) con il racconto di un’ultimo colpo “The last one” (35.77) e terzi i “Division” dei Patt. Art. Portogruaro (VE) con “Numero 0”…la vita delle galline libere di razzolare all’aperto (35.09).

Le gare proseguiranno domani, a partire dalle 14, con i Sincronizzato Senior e i Piccoli Gruppi. Premiazioni a seguire e chiusura dell’evento tricolore. La manifestazione federale è organizzata dall’Asd Skating Don Bosco e dalla sua presidente Valentina Biasi affiancata dal coordinatore dell’evento Giuseppe Nasisi.

QUARTETTI JUNIOR

1) “Skate stars” Roll Stars (PD)

2) “Armonia” Rot. Casteldariese (MN)

3) “Calipso” Skating C. Zané (VI)

QUARTETTI SENIOR

1) “Celebrity” Artiskate (VR)

2) “Show Roller Team” Patt. Vazzola (TV)

3) “Dejavu” Asd Rollclub (PD)

SINCRONIZZATO JUNIOR

1) “Monza Precision Team” Astro Roller (MB)

2) “Precision Skate Bologna” Progresso Fontana e Pol.va Lame (BO), Il Quadrifoglio (FE) e Pol.va Orizon (BO)

3) “Sincro Roller” Sincro R. Calderara (BO) e Patt. Estensi (FE)

GRANDI GRUPPI

1) “Cristal Skating Team” Ass. Dil. Apav Fara e Bassano New Skate (VI)

2) “Royal Eagles” S.C. Don Bosco (TV)

3) “Division” Patt. Art. Portogruaro (VE)

Per logistica, info e biglietti: http://www.italiani2024.it

Le gare saranno trasmesse in diretta sulla Fisr Tv qui

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto “Cristal Skating Team” Grandi Gruppi)

