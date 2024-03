Salvini: Macron con le sue parole rappresenta un pericolo per l’Europa

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

“Macron con le sue parole rappresenta un pericolo per l’Europa.I guerrafondai sono un pericolo. Non voglio un continente pronto alla Terza guerra mondiale”. Così il leader della Lega Salvini, al convegno di Identità e democrazia, con i sovranisti dell’estrema destra. “Il governo in Italia durerà fino al 2027,non riusciranno a dividerci”.Sull’ Ucraina, “sappiamo distinguere tra aggressore e aggredito”.Le Europee devono essere “un grande mandato per riportare pace e progresso”.”Spero l’America voti Trump.Repubblicani sempre per la pace”.