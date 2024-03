[Rugby Notizie] Serie A Élite Maschile, XVI turno: negli anticipi del sabato due successi esterni, Viadana corsaro a Colorno, Mogliano a Vicenza

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

Serie A Élite Maschile, XVI turno: negli anticipi del sabato due successi esterni, Viadana corsaro a Colorno, Mogliano a Vicenza

Roma – Il sabato degli anticipi del massimo campionato regala ai tifosi di Viadana e Mogliano un pomeriggio di sorrisi grazie alle due vittorie esterne rispettivamente sul campo del Colorno e su quello del Vicenza.

Di fronte alle tribune gremite dell’HBS Stadium il XV di casa allenato da Umberto Casellato si deve arrendere ai gialloneri mantovani, che fanno loro un match molto equilibrato dal primo all’ultimo minuto. Decisiva la meta di Fiorentini sul 17 a 19 nell’ultimo quarto, una spallata sui destini di un match che il penalty di Hugo a 6’ dalla fine non riesce a raddrizzare per i padroni di casa. Con i cinque punti frutto del bonus offensivo, il Viadana vola temporaneamente in testa alla classifica superando il Rovigo – impegnato domani nel derby contro il Petrarca – di una lunghezza.

A Vicenza andava in scena il derby veneto tra i neo-promossi Rangers e i trevigiani del Mogliano Veneto: primo tempo di netto stampo ospite, con i biancoblu capaci di realizzare le quattro marcature pesanti utili per il bonus offensivo nella prima mezz’ora. I vicentini lottano e rispondono trovando prima una meta di punizione e poi la seconda in chiusura di tempo, rientrando in campo con l’abbrivio giusto per piazzarne subito un’altra. Il Mogliano Veneto torna però a gestire le operazioni e firma un micidiale uno-due con lo scatenato Va’eno (tre le sue mete a referto) scavando un gap che le due risposte dei biancorossi nell’ultima parte di gara non servono a colmare pur regalando il punto di bonus.

SERIE A ÉLITE MASCHILE, XVI turno

Colorno, HBS Stadium | k.o. ore 14:00, live streaming DAZN

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 20-26 (1-5)

Vicenza, Rugby Arena | k.o. ore 14:30, live streaming DAZN

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby 31-42 (1-5)

Piacenza, Stadio Beltrametti | k.o. ore 14:00, live streaming DAZN

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia

Rovigo, Stadio Battaglini | k.o. ore 16:00, diretta Rai 2 e live streaming DAZN

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

La Classifica

Rugby Viadana 1970 51**; FEMI-CZ Rovigo punti 50***; Petrarca Rugby 43***; Valorugby Emilia 42**; HBS Colorno 42*; Fiamme Oro Rugby 31**; Mogliano Veneto Rugby 27**; Sitav Rugby Lyons 22***; Rangers Vicenza 3**

*15 partite giocate; **14 partite giocate; ***13 partite giocate

I tabellini degli anticipi:

Colorno, “HBS Stadium” – sabato 23 marzo 2024

HBS Colorno v Rugby Viadana 20-26 (1-5)

Marcatori: PT 13’ m. Ferrara tr. Hugo (7-0); 15’ m. Ciofani (7-5); 28’ c.p. Hugo (10-5), 38’ m. Luccardi tr. Roger (10-12). ST 41’ m. Van Vuren tr. Hugo (17-12); 54’ m. Locatelli tr. Roger (17-19); 68’ m. Fiorentini tr. Roger (17-26); 74’ c.p. Hugo (20-26)

HBS Colorno: Pescetto (75’ Abanga); Leaupepe; Pavese, Waqanibau (66’ Antl); Ceballos; Hugo, Palazzani (55’ Del Prete); Mbanda, Cachan (55’ Adorni), Manni; Butturini, Van Vuren; Tangredi (41’ Arbelo), Ferrara, Lovotti (41’ Franceschetto)

Non entrati: Fabiani; Roldan

Head-Coach: Umberto Casellato

Rugby Viadana 1970: Sauze; Bronzini (60’ Ciardullo); Morosini, Jannelli (Cap) (75’ Madero); Ciofani; Roger, Baronio (69’ Gregorio); Ruiz, Wagenpfeil (57’ Boschetti), Locatelli; Lavorenti, Schinchirimini (66’ Catalano); Mignucci (47’ Oubina), Luccardi (75’ Denti), Mistretta (60’ Fiorentini)

Head-Coach: Gilberto Pavan

Arbitro: Manuel Bottino

Assistenti: Federico Vedovelli, Lorenzo Imbriaco

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (VI)

TMO: Stefano Penne’ (Lodi)

Cartellini: al 24’ giallo a Locatelli (Rugby Viadana); al 32’ giallo a Pescetto (HBS Colorno)

Calciatori: Hugo (HBS Colorno) 4/6; Roger (Rugby Viadana) 3/4

Note: PT 10-12. Giornata soleggiata, vento 22 Km/h da sud-ovest (18°). Campo in ottime condizioni. 1200 spettatori.

Punti classifica: HBS Colorno 1; Rugby Viadana 5

Player of the Match: Samuele Locatelli (Rugby Viadana)

Vicenza, Rugby Arena – Sabato 23 marzo 2024

Rangers Rugby Vicenza v Mogliano Veneto Rugby 31-42 (1-5)

Marcatori: PT 9’ m Dal Zilio tr Avaca G. (0-7); 19’ m Va’Eno tr Avaca G. (0-14); 23’ m Peruzzo tr Avaca G. (0-21); 27’ m di punizione Rangers Vicenza (7-21); 31’ m Dal Zilio tr Avaca G. (7-28); 40’+2′ m Pretz (12-28). ST 43’ m Lisciani tr Bruniera (19-28); 49’ m Va’Eno tr Avaca G. (19-35); 56’ m Va’Eno tr Avaca G. (19-42); 68’ m Pretz (24-42); 82’ m Franchetti tr Bruniera (31-42).

Rangers Rugby Vicenza: Bruniera; Foroncelli (25-29’ Ceccato), Sanchez-Valarolo, Lisciani, Williams (40’st Scalco); Mercerat (C), Gelos, Roura, Gomez, Trambaiolo (69’ Tonello); Pontarini, Andreoli (63’ Urraza); Avila-Recio, Pretz (75’ Franchetti, Braggie’ (69’ Ceccato).

Non entrati: Zanon, Poletto, Messina

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Peruzzo, Va’Eno (63’ Zanandrea), Zanatta, Dal Zilio ( 68’ Dowd); Ferrarin, Fabi (52’ Battara); Marini (58’ Carraro), Finotto, Kingi; Baldino, Brevigliero (52’ Grant); Avaca E. (63’ Spironello), Frangini (68’ Efkarpidis), Aminu (68’ Gentile).

Head-Coach: Marco Caputo

Arbitro: Alex Frasson

Assistenti: Filippo Russo, Ferdinando Cusano

Quarto Uomo: Giona Righetti

TMO: Giuseppe Vivarini

Cartellini: 18’ giallo Braggie’ (Rangers Vicenza); 27’ giallo Brevigliero (Mogliano).

Calciatori: Bruniera (Rangers Vicenza) 2/4; Avaca G. (Mogliano) 6/6.

Note: PT 12-28. Giornata soleggiata ma ventosa, terreno in ottime condizioni, 350 spettatori

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 1; Mogliano Veneto Rugby 5

Player of the Match: Michael Va’Eno (Mogliano Veneto)

