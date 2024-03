(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 *L’imperatore Federico III del 1452 e la lapide della visita a Sermoneta:

successo per il convegno al Castello*

Il 19 marzo 1452 il Papa incoronò Federico III, ultimo imperatore del Sacro

Romano Impero insignito a Roma. Era presente anche il duca Onorato III

Caetani di Sermoneta che, al termine della cerimonia, invitò il neo

imperatore al castello di Sermoneta come ospite a un ricevimento in suo

onore. Federico III giunse insieme alla sposa Eleonora di Portogallo il 25

marzo con un seguito di 5.000 persone e rimase a Sermoneta fino al 27

marzo, quando proseguì il viaggio verso Napoli. Queste tre giornate

particolari sono state oggetto di un partecipatissimo convegno al Castello

Caetani, organizzato dall’amministrazione comunale, dall’Unitre Sermoneta e

dalla Fondazione Roffredo Caetani. Un excursus partito dal ritrovamento,

due anni fa, della lapide celebrativa che ricorda quella visita,

incastonata nel muro della caserma dei carabinieri di Sermoneta. La

scoperta è stata raccontata dallo stesso comandante dei carabinieri Antonio

Vicidomini, dimostrando grande sensibilità verso il patrimonio artistico e

culturale e che ha proposto di costituire una rete tra istituzioni e

associazioni per la tutela del patrimonio artistico ambientale. Proposta

subito accolta dal sindaco Giuseppina Giovannoli. Lo stesso comandante nel

2017, in una brillante operazione, ha ritrovato una campana del XVII secolo

trafugata dalla chiesa di San Francesco. A seguire gli interventi tenuti da

esperti e studiosi: Raniero De Filippis, Chiara Andreotti, Anna Esposito,

Giovanni Pesiri, Tomàs Pinto Bravo, Paolo Raponi e Vincenzo Scozzarella,