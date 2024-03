(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 AGENDA ASSESSORI DOMENICA 24 MARZO

Ore 10 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipa, su delega del Sindaco, all’iniziativa ” Staffetta Antifascista in bicicletta in ricordo delle staffette partigiane nella lotta di liberazione” ( da piazza dell’Esquilino alle Fosse Ardeatine ).

Ore 18.45 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor è presente all’accensione del Faro del Gianicolo in ricordo dei Desaparecidos e delle Madri e Nonne di Plaza de Mayo ( Faro del Gianicolo, Passeggiata del Gianicolo ).

Ore 21 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor assiste al concerto, in occasione dell’80° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal maestro Riccardo Muti ( Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica – viale Pietro de Coubertin 30 ).