(ARC) Territorio: Zilli, associazionismo anima di una comunit

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 L’assessore presente a Pasian di Prato per evento che promuove

sodalizi locali

Pordenone, 22 mar – “Sport e solidariet? ? un binomio che si ?

sempre dimostrato vincente. I valori comuni che le varie

discipline sportive insegnano portano sempre verso l’inclusione,

l’aggregazione e il benessere. Senso di appartenenza e

partecipazione sono valori che possono favorire la coesione

sociale e stimolare la collaborazione tra le persone, come

dimostra l’evento di questa sera che unisce varie associazioni

attive sul territorio”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli

partecipando oggi all’auditorium Comunale “Elio Venier” di Pasian

di Prato all’iniziativa “Sport, Territorio & solidariet?: un filo

che continua”. L’iniziativa, organizzata dall’Asd Chiarcosso –

Help Haiti, aveva lo scopo di illustrare una collaborazione messa

in atto da alcune associazioni del luogo che assieme hanno

organizzato una serie di eventi in programma nel corso della

primavera.

Alla presenza del sindaco Andrea Pozzo, dei rappresentanti del

circolo culturale L’Obiettivo, dell’Asd Pasianese Calcio, il

Rugby club Pasian di Prato e il Gruppo folkloristico Passons Aps,

l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha voluto mettere in luce come

il senso di comunit? e di aggregazione sociale trovi sempre

terreno fertile nello sport e nelle attivit? ricreative “entrambe

fulcro di un territorio dinamico e attento alle esigenze delle

persone. Fare rete tra associazioni, come nel caso presentato

oggi a Pasian di Prato, aumenta ancora di pi? il valore delle

attivit? svolte dai singoli sodalizi; la capacit? di mettere a

fattor comune gli sforzi consente infatti di raggiungere

risultati superiori a quelli dati dalla somma delle singole

idee”.

L’assessore Zilli ha poi rivolto un particolare plauso alla Asd

Chiarcosso che da anni ha abbinato lo sport alla solidariet?