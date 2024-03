(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

AGENDA ASSESSORI SABATO 23 MARZO 2024

Ore 10.30 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione del Rapporto redatto dall’Associazione Monteverde Attiva sulla raccolta dei rifiuti nel quartiere ( Casale dei Cedrati, via Aurelia Antica 219 )

Ore 12.00 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Piano AMA per la raccolta dei rifiuti ingombranti “Ama il tuo quartiere” organizzato in collaborazione con il TgR Lazio ( Eco-Stazione AMA, via dei Quattro Venti 166 )

Ore 17.30 – L’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla lectio magistralis di Davide Conti “Via Rasella: storia di un’azione di guerra partigiana” (Palazzo Valentini, Aula Consiliare )