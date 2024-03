NOTA PER LE REDAZIONI | DOMANI GLI ESITI DEL SONDAGGIO CAA/LEF SU IMPRESE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE E I LEF OPERATIONS TALKS

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 Pordenone, 20 marzo 2024 – Domani, 21 marzo, entro mattinata, Confindustria Alto Adriatico e LEF, l’azienda digitale modello, renderanno noti gli esiti di un sondaggio sulla IA effettuato su un campione rappresentativo di imprese. L’iniziativa è stata promossa col fine di disporre, da un lato, di un quadro sempre più esaustivo sul grado di conoscenza che le imprese hanno della tecnologia altamente innovativa e, dall’altro, di riuscire a comprendere con maggiore profondità le esigenze e le aspettative degli Associati, ciascuno per settore di appartenenza.

Parte degli esiti sarà proposta nel corso del LEF OPERATIONS TALKS, appuntamento trimestrale esclusivamente online con format di 60 minuti su un argomento specifico che si svolgerà sempre domani, 21 marzo, dalle 11 alle 12.

Si parlerà di come l’IA può essere integrata alla cultura aziendale per rivoluzionare le customer operations, portando così a un miglioramento significativo nell’efficienza e nella soddisfazione del cliente. Di seguito l’agenda:

* Benvenuto e apertura dei lavori

* Le tendenze della GenAI per il 2024/2025 a cura di Daniele Casuccio, Co-Founder e Managing Director Customer Analytics Italia

Tre casi di successo: innovazione, impatto e risultati a cura di Matteo Marchiori, Senior Consultant Customer Analytics Italia e LEF

Tavola rotonda con Simone Caraffini, CEO Si Collection, Gabriel Fanelli, CEO Ceccarelli Group e con Federica Meroi, Executive Partner Alfa Sistemi

Conduce e modera: Marco Olivotto, Direttore Generale LEF