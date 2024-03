(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 19 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Bonessio – Cicculli – Luparelli (AVS): ok alla cabina di regia Tenuta della Mistica per rilanciare progetti di sviluppo sostenibile

Roma, 19 marzo 2024 – Con l’approvazione in Aula Giulio Cesare della proposta di istituzione della cabina di regia per una nuova progettazione integrata e multidisciplinare della Tenuta della Mistica, vogliamo apporre un altro tassello nel processo di rigenerazione urbana di questa città.