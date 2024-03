[Comune Palermo] Bilancio di previsione. Nota di Progetto Palermo, Oso, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo misto.

(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 “Anche il bilancio di previsione 2024/2026 viene esitato dal Consiglio

comunale con un livello di approssimazione e improvvisazione che la nostra

città non merita. Anche stavolta, infatti, l’amministrazione Lagalla si è

lasciata cogliere alla sprovvista da una scadenza che rischiava di

danneggiare il settore dei tributi ed anche stavolta a pagare le spese di

questa approssimazione è il consiglio comunale, e con esso la città, perché

completamente depauperato del suo ruolo e trattato come un luogo che

ratifica e basta documenti su cui non è consentito entrare nel merito.

Abbiamo anche denunciato in aula la poca trasparenza di un bilancio che non

contiene tutti i finanziamenti extracomunali, su cui il comune oggi

sostanzialmente si regge persino per i servizi essenziali, e che per questa

ragione non consente una vera attività di verifica della spesa effettiva.

Un bilancio, inoltre, che non supera del tutto le preoccupazioni sulla

tenuta dei conti delle società partecipate, soprattutto riguardo ad Amat e

Rap. Infatti, nello schema di bilancio, sono stati accantonati poco più di

10 milioni di euro nel fondo “perdite società partecipante”, risorse che

risulterebbero insufficienti a garantire l’equilibrio di bilancio delle due

aziende, nel caso in cui per la Rap la perdita dell’esercizio 2023 dovesse

attestarsi a 6 milioni, come si legge nella richiesta di istruttoria della

IV relazione 2023 del dirigente del controllo analogo, e di circa 18

milioni di perdita del bilancio 2022 dell’Amat, qualora la Regione Sicilia

non dovesse riconoscere il corrispettivo chilometri (vuoto per pieno) del

periodo covid-19. Il bilancio di previsione approvato non dà alcuna

risposta ai bisogni dei cittadini e delle cittadine, che non contiene

proposte per lo sviluppo e il lavoro ne’ per i servizi sociali. Restiamo

seriamente preoccupati per il futuro delle società partecipate che offrono

servizi essenziali ai cittadini ma che sono totalmente ignorate

dall’amministrazione Lagalla, nonostante le numerose proteste dei

lavoratori, delle lavoratrici e dei sindacati. L’amministrazione Lagalla

naviga evidentemente a vista, come testimoniato dalla rinuncia a produrre

un qualsiasi atto di programmazione per il futuro della città”.

Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere di Progetto Palermo, Oso,

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo misto.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo