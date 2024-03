(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Comunicato Stampa

15 marzo 2024

LAVORO, BONAFONI (PD): GRAVE LICENZIAMENTO DIPENDENTI AS ROMA, SOCIETÀ

FACCIA PASSO INDIETRO E POLITICA RIVEDA NORME SUL LAVORO

“La vicenda che ha coinvolto due dipendenti dell’AS Roma, licenziati dopo

esser stati vittima di una grave violazione della privacy, è grave e getta

un’ombra sulle politiche aziendali della società. Allo stesso tempo sono

ancora una volta più evidenti i limiti dell’attuale normativa sul lavoro.

La riforme portate avanti negli ultimi decenni hanno indebolito

progressivamente le garanzie e i diritti di lavoratrici e lavoratori. Come

giustamente sottolineato dalla CGIL, che sta supportando le legittime

richieste dei due ex dipendenti coinvolti nella vicenda, questa brutta

storia chiede alla politica un deciso cambio di passo capace di rafforzare

le norme in difesa di chi lavora.

Spero proprio anche io che sia la stessa società, in questa triste vicenda,

a fare un passo indietro e a ritirare i due licenziamenti senza attendere

gli esiti di un processo. I diritti di lavoratrici e lavoratori devono

esser in cima alle priorità di un’azienda sportiva, così come di qualsiasi

altra società”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta

Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.