(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA N. 13 DEL 15 MARZO 2024

Comunità Energetiche Rinnovabili: il 21 marzo il tavolo di progettazione in Camera di

Commercio

“I primi passi per la costituzione di una CER”

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Sondrio organizza il prossimo 21 marzo un tavolo di

progettazione sul tema della transizione ed efficienza energetica e sulle Comunità Energetiche Rinnovabili,

in collaborazione con Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica.

Il tavolo rappresenta l’esito di un periodo di sensibilizzazione in materia iniziato nel giugno dello scorso anno,

in collaborazione con associazioni di categoria e ordini professionali, con l’organizzazione di un primo evento

informativo e proseguito poi nel corso del 2024 con ulteriori webinar dedicati alla transizione energetica e

agli incentivi a disposizione delle aziende.

Il prossimo 21 marzo il cammino di avvicinamento alle CER compie un ulteriore passo avanti con il tavolo di

progettazione organizzato in presenza presso la Camera di Commercio. Ai lavori, in programma dalle 10.00

alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, potranno prendere parte tutte le persone della comunità interessate a

saperne di più sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili: imprese, associazioni, istituzioni locali e

cittadini. Durante la giornata sarà presente l’Ing. Massimo Carboni, esperto della materia, che offrirà

supporto tecnico nella fase di progettazione operativa, con l’obiettivo di individuare e raccogliere i fabbisogni

specifici e definire i primi passi operativi per la costituzione della CER.

Il programma della giornata prevede una parte introduttiva sul tema al mattino, aperta a tutti (imprese,

cittadini e PA) e consigliata soprattutto ai meno esperti della materia, mentre nel pomeriggio è previsto un

approfondimento con incontri ristretti per coloro che si trovano già in una fase avanzata di progettazione.

Il tavolo mira ad essere non solo un momento formativo per i partecipanti, ma anche e soprattutto

un’occasione di dialogo e confronto tra tutti i soggetti interessati, con l’obiettivo di favorire la partecipazione

diretta e responsabile di tutti i membri della comunità.

Per partecipare al tavolo è necessario iscriversi, compilando l’apposito form online, che servirà all’esperto

per inquadrare al meglio il contesto di riferimento e definire il taglio pratico delle attività.

Le attività sul tema della transizione energetica organizzate con Dintec hanno portato anche alla stesura ed

elaborazione di materiali informativi utili quali la Guida alle Comunità Energetiche Rinnovabili e un esempio

di caso applicativo di una Comunità Energetica in provincia di Sondrio, disponibili sul sito camerale.

“La transizione energetica è una delle tematiche su cui stiamo investendo di più – spiega la presidente Loretta

Credaro. Il tavolo è un’ottima opportunità per chiarire i dubbi e formulare richieste specifiche per

accompagnare i primi passi dei progetti di costituzione delle CER. A breve riproporremo un bando di contributi

a sostegno di tali attività”.