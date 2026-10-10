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Università Il cordoglio della Scuola Superiore Sant’Anna per la scomparsa del professore Riccardo Varaldo, figura centrale per la crescita e l’affermazione dell’Ateneo

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 -             [image.png]                
In allegato una foto del prof Riccardo Varaldo (fonte Scuola Superiore Sant'Anna)
PISA, 9 ottobre. La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Varaldo, economista di fama internazionale, professore emerito e figura centrale nella storia e nello sviluppo dell'Ateneo.
Nato a Savona nel 1935, Varaldo è stato allievo ordinario della Scuola Superiore A. Pacinotti che, dopo la fusione con il Collegio Medico-Giuridico, dette vita alla Scuola Superiore Sant'Anna. Laureato in Economia e Commercio all'Università di Pisa, Varaldo ha sviluppato una brillante carriera dedicata allo studio dell'economia industriale, dell'innovazione e della gestione delle imprese. Dopo le esperienze all'Università di Urbino e all'Università di Pisa, dove fu anche Preside della Facoltà di Economia, nel 1988 iniziò il suo percorso accademico alla Scuola Superiore Sant'Anna come professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese.
Alla Scuola ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità: Preside della Classe di Scienze Sociali, Direttore (Rettore) dal 1993 al 2004 e Presidente dal 2005 al 2012. Ha guidato la Scuola in una fase cruciale del suo sviluppo, favorendone la crescita scientifica, il consolidamento istituzionale, l'apertura internazionale e il rafforzamento delle relazioni con il mondo dell'impresa e dell'innovazione.
Accademico autorevole, consulente di istituzioni pubbliche e private, componente di consigli di amministrazione di importanti realtà industriali e finanziarie, Varaldo è stato tra i pionieri degli studi di marketing e management in Italia, formando generazioni di studenti, ricercatori e manager.
"A nome di tutta la nostra comunità, desidero esprimere le sincere condoglianze alla famiglia del professore Varaldo. Se la Scuola Superiore Sant'Anna oggi è un'università di eccellenza, riconosciuta e apprezzata a livello internazionale, ciò si deve in larga parte alla sua capacità di guardare lontano, alla sua visione strategica e alla sua profonda umanità. Con la scomparsa del professore Varaldo, perdiamo una figura centrale della vita della Scuola, che ha dato un contributo determinante alla vita accademica, alla ricerca e allo sviluppo del Paese" dichiara il Rettore Nicola Vitiello.
La camera ardente sarà allestita sabato dalle ore 15 alle ore 20 e domenica dalle ore 8 alle ore 20 presso la Chiesa di Sant'Anna. Il funerale è in programma lunedì 12 ottobre alle ore 10 presso la Chiesa di San Michele degli Scalzi a Pisa.

(AGENPARL)
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