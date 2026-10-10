Agenzia regionale 1057.26 Decaro Inaugurazione anno accademico Università di Bari

*Inaugurazione anno accademico Università di Bari, il presidente Decaro:

"Università protagonista della costruzione della Puglia del futuro"*

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre, il presidente della Regione

Puglia *Antonio Decaro* è intervenuto all'inaugurazione dell'anno

al Teatro Petruzzelli di Bari.

"Magnifico Rettore, Autorità accademiche, Docenti, Personale

tecnico-amministrativo, Studentesse e studenti, Gentili ospiti,

sono qui oggi per far sentire la vicinanza della Regione Puglia alle nostre

università.

Perché sostenere il sistema universitario significa investire nel futuro

della nostra comunità e significa scegliere quale Puglia vogliamo essere

tra dieci, venti, trent'anni.

Noi vogliamo una Puglia capace di offrire alle proprie ragazze e ai propri

ragazzi una formazione moderna, competitiva, internazionale. Una Puglia

nella quale chi nasce qui possa avere l'opportunità di studiare qui, di

fare ricerca qui, di costruire qui il proprio futuro. Ma anche una Puglia

capace di attrarre studenti, docenti, ricercatori e competenze da altre

regioni, dall'Europa e dal mondo.

In un mondo attraversato da trasformazioni profonde, la conoscenza, la

formazione e la ricerca restano i più importanti antidoti al rischio di

essere travolti dalla complessità.

E questo vale ancora di più per il Mezzogiorno, per quelle regioni del Sud

d'Italia e d'Europa che hanno conosciuto storicamente condizioni di

maggiore svantaggio. La risposta non può essere accettare che il luogo in

cui si nasce determini le opportunità che si avranno nella vita. Io non

l'accetto.

La risposta deve essere creare nuove opportunità.

Per questo le Università e i centri di ricerca sono uno dei primi luoghi

nei quali una politica che guarda al futuro deve investire.

Perché gli atenei non sono soltanto i luoghi nei quali si trasmette il

sapere. Sono i luoghi nei quali il sapere viene messo in discussione, i

luoghi dove si fanno domande alle quali ancora non sappiamo rispondere, i

luoghi dove una ragazza o un ragazzo può scoprire un talento che non sapeva

di possedere.

E possiamo partire proprio dalle tre parole che avete scelto per raccontare

questa giornata: talenti, territori, sviluppo.

A pochi metri da qui si sta inaugurando una mostra dedicata a Pablo Picasso.

Picasso diceva: "Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia

gialla, ma ci sono altri che, con l'aiuto della loro arte e della loro

intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole."

Questa frase racconta bene cosa significa investire nei talenti.

Un talento, da solo, non basta. Ha bisogno di essere riconosciuto,

coltivato, di trovare luoghi nei quali esprimersi e trovare opportunità.

La responsabilità delle istituzioni è creare le condizioni perché un

talento possa diventare una possibilità e una possibilità possa diventare

sviluppo.

Sviluppo per una persona, per una comunità, per un territorio.

Per farlo è necessario che Università, Istituzioni, imprese e mondo del

lavoro riescano a muoversi nella stessa direzione. E la direzione è quella

della ricerca e dell'innovazione che hanno un ruolo decisivo.

Dobbiamo fare in modo che un'idea nata in un laboratorio possa trovare le

condizioni per crescere, che una ricerca possa diventare innovazione, che

l'innovazione possa generare nuove imprese, nuovi servizi e nuove

opportunità di lavoro.

La competitività di un territorio, nel futuro, non si misurerà soltanto

attraverso le infrastrutture che possiede, ma attraverso la qualità delle

conoscenze che è capace di produrre e delle persone che è capace di

attrarre.

Dobbiamo avere l'ambizione di fare della Puglia un grande territorio della

conoscenza.

Ma non possiamo parlare di talento se non siamo capaci di dare a tutti la

possibilità di coltivarlo.

In Puglia nessuno deve essere costretto a rinunciare all'Università per

ragioni economiche.

Questo è il principio che ci ha guidato nelle settimane di lavoro nelle

quali abbiamo cercato tutte le risorse disponibili per raggiungere

l'obiettivo del 100 per cento delle borse di studio universitarie per tutti

gli studenti che avevano fatto domanda.

Non è stato facile e sappiamo che non sarà facile nei prossimi anni. Ma ci

sono scelte che una comunità deve essere disposta a difendere anche quando

sono difficili.

Il senso della politica e delle istituzioni è anche questo: fare in modo

che chi verrà dopo di noi abbia opportunità migliori di quelle che abbiamo

avuto noi.

La Regione non considera il vostro percorso universitario soltanto come un

passaggio verso il lavoro.

L'Università è uno dei momenti nei quali si costruisce la propria libertà.

È il luogo nel quale si imparano competenze, ma anche il valore del dubbio,

del confronto, della responsabilità.

Per questo abbiamo bisogno di Università aperte, internazionali, inclusive.

E dobbiamo lavorare perché i nostri territori diventino sempre più a misura

di studente: con servizi, trasporti, abitazioni accessibili, spazi

culturali e luoghi di aggregazione.

In questo i sindaci e le sindache della Puglia hanno un ruolo fondamentale.

La Regione può fare molto, le Università possono fare molto, ma nessuno può

farcela da solo. Abbiamo bisogno di una alleanza territoriale per la

conoscenza.

E dobbiamo avere anche il coraggio di competere con il mondo.

A un giovane pugliese dobbiamo poter dire: puoi partire, puoi studiare

fuori, puoi fare esperienze in Europa e nel mondo. Ma qui troverai le

condizioni per tornare se lo vorrai.

E a un giovane ricercatore che vive dall'altra parte del mondo dobbiamo

poter dire: vieni in Puglia, qui puoi costruire una parte importante della

tua ricerca e della tua vita.

Questa è la vera sfida dell'attrattività.

Non trattenere le persone, ma creare luoghi nei quali le persone scelgano

di restare, di tornare, di venire.

La Puglia ha una storia straordinaria, un patrimonio culturale immenso e

una posizione strategica nel Mediterraneo e in Europa, ma il patrimonio più

importante che abbiamo non è soltanto quello che abbiamo ereditato: è

quello che saremo capaci di costruire.

E quel patrimonio siete soprattutto voi: le studentesse e gli studenti che

insieme ai ricercatori e alle ricercatrici, ai docenti, al personale

tecnico-amministrativo, ogni giorno fanno vivere questa grande comunità del

sapere.

A tutti voi, voglio dire, la Regione vuole dire che considera l'Università

uno dei protagonisti della costruzione della Puglia del futuro.

Vogliamo esserci quando si parla di diritto allo studio, di ricerca, di

innovazione, di internazionalizzazione, di nuove competenze e di

trasferimento tecnologico.

E vogliamo farlo con politiche che abbiano continuità, perché la ricerca e

la formazione hanno bisogno di tempo.

Un finanziamento può durare un anno. Un progetto può durare tre anni. Ma la

conoscenza ha bisogno di orizzonti molto più lunghi. E forse questa è una

delle cose più difficili da fare in politica: avere la pazienza di

investire oggi in qualcosa i cui risultati saranno visibili quando non

saremo più noi a raccoglierli.

Ma è esattamente questa la responsabilità che abbiamo: seminare sapendo che

altri raccoglieranno.

E allora, nel giorno in cui inauguriamo un nuovo anno accademico, vorrei

che assumessimo insieme una responsabilità: fare in modo che nessun talento

venga disperso per mancanza di opportunità.

Che nessuna ragazza e nessun ragazzo debba rinunciare a studiare per

ragioni economiche.

Che la ricerca possa trovare nella Puglia un luogo nel quale essere libera,

sostenuta e valorizzata.

Innovazione e conoscenza possono diventare strumenti di sviluppo senza

perdere di vista le persone.

Il destino della Puglia passa anche dalle vostre aule, dai vostri

laboratori, dalle idee che lì nasceranno e dalle persone che avranno il

coraggio di immaginare qualcosa che ancora non esiste.

A voi, studentesse e studenti, auguro il coraggio dell'immaginazione.

A questa Università auguro di continuare a essere un luogo nel quale la

Puglia non soltanto custodisce il proprio sapere, ma costruisce il proprio

futuro.

E alla Puglia auguro di avere la forza, l'intelligenza e il coraggio di

investire nelle sue ragazze e nei suoi ragazzi.

Perché se sapremo trasformare i talenti in opportunità, le opportunità in

innovazione e l'innovazione in sviluppo, avremo contribuito a costruire una

regione nella quale vale la pena vivere, studiare, lavorare e magari

tornare.

Una regione nella quale ciascuno possa sentire che il proprio futuro non è

già scritto, ma che invece possiamo dipingere insieme come quel sole di cui

parlava Picasso.

Buon anno accademico a tutte e a tutti".