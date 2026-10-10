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Puglia

Agenzia nr. 1681 – Salone nautico Brindisi, Scianaro (FdI): “Un settore che va potenziato e dotato di servizi adeguati

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

Nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Antonio Scianaro, a seguito della sua partecipazione alla conferenza stampa di presentazione della 22ª edizione dello SNIM a Brindisi, con il presidente Antonio Decaro, gli assessori Eugenio Di Sciascio e Sebastiano Leo e altri colleghi consiglieri. 

"Questa mattina ho partecipato alla conferenza stampa, che si è tenuta a Bari nella sede della  Presidenza della Regione Puglia, alla presenza del presidente Antonio Decaro e degli assessori allo Sviluppo Economico Eugenio Di Sciascio e al Bilancio Sebastiano Leo, per la presentazione della 22ª edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, in programma a Brindisi.

Ringrazio Giuseppe Meo, presidente del Salone, per il lavoro svolto e per l'impegno profuso nella valorizzazione di una manifestazione che rappresenta un'importante occasione di promozione per il territorio e per l'intero comparto nautico. È necessario lavorare insieme — istituzioni, imprese e operatori del settore — per far crescere un comparto capace di generare sviluppo e occupazione in una regione come la Puglia, che dispone di circa 900 chilometri di costa.

Questo settore va potenziato attraverso investimenti, servizi adeguati e una programmazione condivisa. Come consigliere regionale e come amante del mare continuerò a essere vicino a questa importante tematica, lavorando e sostenendo anche la creazione di una portualità sempre più attrattiva, moderna e rispondente alle esigenze della domanda, in grado di rafforzare la competitività della Puglia e di valorizzare appieno la sua vocazione marittima"./comunicato 
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(AGENPARL)
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