Tromba d’aria a Marsala. Piccolotti (Avs): Serve un piano di adattamento climatico a partire dalle scuole. Ora è più che urgente un dibattito serio

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - climatico a partire dalle scuole. Ora è più che urgente un dibattito serio*
Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai cittadini del territorio di
Marsala, colpito da una distruttiva tromba d'aria. In particolare, il
nostro pensiero va ai bambini e al personale scolastico che si trovavano
nella scuola di Terrenove, distrutta dal maltempo. Possiamo solo immaginare
quanta paura abbiano avuto: sarebbe potuta finire diversamente, ma per
fortuna non è andata così. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.
È però tempo di avviare un dibattito serio nel Paese sulla crisi climatica
– prosegue la deputata rossoverde della Commissione Cultura alla Camera.
C'è un problema di sicurezza, perché dobbiamo innanzitutto pensare al
numero sempre più alto di vite umane a rischio. Ma c'è anche il costo dei
danni, che continuerà ad aumentare anno dopo anno. Chi lo sosterrà?
Dobbiamo investire nell'adattamento delle città e dei territori: non
domani, ma subito, cominciando dagli edifici pubblici, come le scuole.
Il governo italiano e tutti i governi europei, inoltre, non possono più
permettere che si continuino a combattere guerre per il petrolio, a
investire nel gas e a commerciare con chi non rispetta gli accordi sul
clima. Dobbiamo fare subito la nostra parte, accelerando l'elettrificazione
e – conclude Piccolotti – spingendo anche tutti gli altri a fare lo stesso.