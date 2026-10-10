Agenzia regionale 1058.26 Casili Richiesta integrazione risorse servizio inclusione scolastica

adeguate e una programmazione stabile"*

Risorse adeguate e programmabili per garantire concretamente il diritto

all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e assicurare

continuità e stabilità ai servizi e ai lavoratori che ogni giorno li

rendono possibili.

È questa una delle principali richieste portate dall'assessore al Welfare e

allo Sport della Regione Puglia, *Cristian Casili*, al tavolo di confronto

tra le Regioni e la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Al centro dell'incontro, la programmazione del Fondo unico per l'inclusione

delle persone con disabilità e, in particolare, le risorse destinate

all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con

disabilità.

"Riconoscere l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione come livello

essenziale delle prestazioni è un passo fondamentale, ma non possiamo

fermarci alle dichiarazioni di principio. Un diritto è davvero esigibile

solo quando ci sono risorse adeguate, certe e programmabili. La Puglia ha

detto con chiarezza alla Ministra che non si può continuare a chiedere ai

territori di garantire sempre di più con risorse che, di fatto, non

crescono. Gli studenti con disabilità aumentano, i PEI prevedono più ore di

assistenza e, parallelamente, i finanziamenti destinati alle Regioni

restano sostanzialmente fermi. Così si scarica sui territori il costo di

diritti che dovrebbero essere garantiti dallo Stato. Noi non siamo

disponibili ad accettare che l'inclusione scolastica diventi un diritto

sulla carta e una difficoltà quotidiana per le Regioni, le famiglie e gli

operatori", ha dichiarato l'assessore* Casili.*

delle risorse nazionali. Un segnale positivo, in particolare per il

rafforzamento delle risorse destinate ai servizi di competenza comunale, ma

che non ha comportato maggiori assegnazioni per Regioni come la Puglia

relativamente al servizio di propria competenza. L'ampliamento della platea

alle Regioni a statuto speciale non si è infatti tradotto in un incremento

delle risorse disponibili per le Regioni già beneficiarie. La questione

assume particolare rilevanza alla luce dell'aumento del numero degli

studenti con disabilità e delle ore di assistenza previste nei PEI. Per la

Puglia si tratta di una pressione crescente sul sistema, che rende sempre

più difficile garantire gli attuali livelli di servizio attraverso le sole

risorse disponibili.

Per questo la Regione ha chiesto che la programmazione del Fondo unico

avvenga attraverso un confronto preventivo e strutturato con le Regioni,

superando una logica di interventi frammentati e consentendo ai territori

di conoscere per tempo le risorse disponibili e di programmare i servizi su

un orizzonte pluriennale.

"Abbiamo apprezzato l'incremento delle risorse destinate ai Comuni, ma non

possiamo fare finta che il problema sia risolto: per la Puglia e per le

altre Regioni interessate, il finanziamento del segmento di competenza

regionale resta sostanzialmente fermo mentre il fabbisogno continua a

crescere. È una contraddizione che va affrontata, non aggirata. Abbiamo