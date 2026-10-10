PA, RAFFA-TUCCI (M5S): INTERROGAZIONE A ZANGRILLO SU IRREGOLARITÀ CONCORSO SNA

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - ROMA, 9 OTTOBRE 2026 – "Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per fare luce sulle anomalie emerse durante la prova preselettiva del dodicesimo concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna), svoltasi martedì scorso a Roma in modalità digitale, a cui hanno partecipato oltre 19mila candidati. Molti di loro hanno segnalato quesiti ripetuti, risposte fuori tema, indicazioni diverse ai candidati nelle varie sedi e, addirittura, il mancato rispetto delle disposizioni sull'uso dei servizi igienici durante lo svolgimento delle prove. Al ministro Zangrillo chiediamo, in particolare, chiarimenti sul ruolo della società appaltatrice, la Recrytera Srl, il cui fatturato, tutto di provenienza pubblica, ha superato i 40 milioni di euro nel 2025, ma anche quali iniziative intenda adottare per garantire trasparenza e parità di trattamento tra i candidati. La selezione per l'accesso alla dirigenza pubblica deve garantire a tutti le stesse condizioni: è necessario fare piena chiarezza, tutelare i candidati e assicurare procedure concorsuali trasparenti e affidabili". Lo affermano in una nota i deputati del M5S Angela Raffa e Riccardo Tucci.
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