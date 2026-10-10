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Politica Interna

Sport, Berruto (Pd): dopo commissariamento Coni su FIGC, perché nessun dubbio su FISE? Abodi chiarisca

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - "Ho depositato un'interrogazione al ministro Abodi affinché chiarisca perché il Coni abbia provveduto a commissariare la FIGC per il mancato tesseramento del presidente eletto, mentre non si ponga un dubbio rispetto alla FISE (Federazioni Sport Equestri) e all'ultima elezione del suo Presidente, Avv. Marco Di Paola, (peraltro anche Vicepresidente del CONI) che nel suo ruolo si è espresso con il voto rispetto al commissariamento della FIGC. Sulla sua elezione c'è infatti una denuncia penale con richiesta di archiviazione, motivata dall'assenza dei presupposti per la configurabilità del reato penale, ma dove il procuratore non esclude irregolarità elettorali la cui valutazione compete agli organi di giustizia sportiva". Così in una nota Mauro Berruto deputato Pd e responsabile nazionale sport del partito.

Roma, 9 ottobre 2026

(AGENPARL)
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