INVITO Stampa “Perché Trump può vincere ancora” – OGGI ore 18 – con GUBITOSI, PRENCIPE, D’ALIMONTE, DE SIO, RIOTTA, FABBRINI – Campus Luiss Viale Romania, 32

Perché Trump può vincere ancora

I numeri, le spiegazioni e le lezioni per l’Italia e per l’Europa

The Dome, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

Giovedì 14 marzo dalle ore 18:00

Il Centro Italiano Studi Elettorali (CISE) della Luissorganizza latavola rotonda “Perché Trump può vincere ancora”, giovedì 14 marzo alle 18.00 presso The Dome nel campus Luiss di Viale Romania.

Alla presenza del Presidente Luiss Luigi Gubitosi e del Rettore Andrea Prencipe, il fondatore del Centro Italiano Studi Elettorali, Roberto D’Alimonte,traccerà lo scenario di avvicinamento alle elezioni presidenziali USA attraverso numeri, spiegazioni e prospettive inedite.

A discuterne, con un occhio di riguardo per le implicazioni e le lezioni per l’Italia e l’Europa, assieme a Daniela Giannetti dell’Università di Bologna, ci saranno: Lorenzo De Sio, Direttore del CISE Luiss e Professore di Scienza Politica, Sergio Fabbrini (Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Luiss); Gianni Riotta (Direttore del Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale Luiss).

Sarà, inoltre, l’occasione per presentare una nuova importante iniziativa CISE, creata per analizzare, da un angolo diverso e con ospiti di eccezione, questo importante anno elettorale.

Seguirà networking cocktail.

LuissLibera Università Internazionaledegli Studi Sociali Guido Carli

