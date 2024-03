(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 *COMUNICATO STAMPA *

*CISL LAZIO*

*SANITA’: IL SISTEMA TIENE MA I TEMPI D’ATTESA SONO IL VERO TALLONE

D’ACHILLE CHE EMERGE NEL SONDAGGIO DELLA CISL DEL LAZIO PRESENTATO OGGI A

ROMA *

I tempi d’attesa troppo lunghi sono la criticità più importante del sistema

sanitario laziale, da cui discende anche il ricorso alla sanità privata. Ma

per il resto, il SSR seppur migliorabile, rimane apprezzato dalle persone e

gli interventi sono descritti generalmente efficaci, anche se non manca chi

lo considera di scarsa qualità. È quanto emerge dal sondaggio “La sanità

del Lazio oltre l’emergenza: al centro le persone ed il lavoro”, realizzato

dalla Cisl del Lazio e presentato allo Spazio eventi a Roma. Il sondaggio

si pone l’obiettivo di conoscere lo stato di salute della sanità laziale

attraverso la percezione degli utenti e dei lavoratori del Servizio

Sanitario Regionale. La centralità del Medico di medicina generale come

punto di accesso di cura emerge chiaramente come prima scelta di utenti e

lavoratori, seguito dal medico privato e dai pronto soccorso. Per quanto

riguarda le tempistiche, per il 40 per cento delle persone è “molto

difficile fissare un appuntamento secondo le necessità, e per il 32 per

cento degli utenti è un po’ difficile”. I lavoratori del sistema sanitario

regionale hanno risposto per un 42 per cento con “un po’ difficile” e per

il 31 per cento con “né facile, né difficile”, si legge nel rapporto. Alla

presentazione sono intervenuti anche il segretario nazionale della Cisl,

Luigi Sbarra e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Dalla nostra ricerca emerge che il primo problema per 7 cittadini del

Lazio su 10 è quello delle liste di attesa. Un’emergenza vera e reale. Va

fatto un potente investimento sulle persone, dove c’è ancora una

grandissima carenza. La sanità possiamo farla solo attraverso infermieri,

medici e tutto il personale del comparto – ha detto il *segretario generale

della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli *-. Roma ha delle eccellenze

rilevanti e quindi è chiaro che ci sono differenze tra la Capitale e gli

altri territori. Dobbiamo continuare ad agire, e il presidente Rocca lo sa,

per alzare il livello della sanità delle altre province laziali”.

Dal canto suo, il *segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra* ha

sottolineato che servono “più investimenti, una buona programmazione e

progettualità, assicurare il diritto alla salute e poi assumere medici,

infermieri, personale sociosanitario, tagliare le liste d’attesa e fare un

potente investimento sulla medicina territoriale: è la grande partita della

prevenzione, della ricerca, e dell’integrazione dei servizi – ha detto -. È

positiva l’apertura al dialogo dimostrata in più occasioni dal presidente

della Regione Lazio Francesco Rocca e l’avvio del tavolo permanente con i

sindacati sul piano assunzioni, stabilizzazioni e internalizzazioni del

comparto sanitario”, ha concluso Sbarra.

Nel rapporto della Cisl regionale emerge che il medico di medicina generale

è il professionista a cui vengono indirizzate le persone dal personale

medico e dal personale sanitario in generale (68 per cento). Per la presa

in carico nelle strutture sanitarie, il giudizio degli utenti è per il 32

per cento molto positivo, mentre il 40 per cento la reputa “sufficiente” e

solo il 7 per cento la giudica “scarsa”. Anche i lavoratori del SSR danno

(al 45 per cento) un valore positivo di sufficienza, con un 24 per cento di

persone che la giudica invece “non sufficiente”. La sanità, per gli utenti,

risulta “affidabile” (al 12 per cento), “efficace” (al 38 per cento) e

“poco efficace” (al 33 per cento). I lavoratori del sistema sanitario danno

un giudizio leggermente differente con un valore di “efficace” al 30 per

cento e di “poco efficace” al 40 per cento, mentre il 13 per cento la

valuta “di scarsa qualità”.

Analizzando i dati provinciali (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo)

emerge che i giudizi a livello generale sono di soddisfazione, con un 30

per cento “abbastanza soddisfatto” e un 40 per cento neutrale, e solo il 5

per cento si dichiara “molto insoddisfatto”. A Viterbo il picco di maggiore

soddisfazione con il 5 per cento di persone “molto soddisfatte”, a Latina

il valore minimo dell’1 per cento di persone “molto insoddisfatte”. I

lavoratori invece danno un giudizio leggermente inferiore attestandosi

neutrali con un “né soddisfatto/a né insoddisfatto/a” al 43 per cento. In

termini di accessibilità, accoglienza e macchinari, le percezioni degli

utenti sono abbastanza positive. In particolare, secondo l’indagine della

Cisl Lazio, si registrano: per il 35 per cento del campione luoghi

“accessibili” o “abbastanza accessibili“(37 per cento); “ambienti

accoglienti” (54 per cento); ”macchinari moderni” (24 per cento) o

”abbastanza moderni” (43 per cento). I lavoratori del sistema sanitario

danno giudizi nel complesso più o meno equivalenti: luoghi “accessibili”

(22 per cento) o “abbastanza accessibili“ (44 per cento); “ambienti

accoglienti” (48 per cento); ”macchinari moderni” (15 per cento) o

”abbastanza moderni” (40 per cento). Per quanto riguarda gli spazi

d’attesa, il 26 per cento degli utenti li ritiene confortevoli; il 32 per

cento con “abbastanza” e il 33 per cento per cento negativamente.

E’ infine positiva la valutazione delle relazioni tra gli utenti e gli

operatori. Il 79 per cento delle persone reputa “gentile” il personale

sanitario e un 8 per cento lo considera addirittura “molto gentile”.

Dall’altro lato, i lavoratori pensano che gli utenti siano decisamente

collaborativi. Inoltre, gli interventi del personale sanitario (medici e

addetti alle professioni sanitarie) sono considerati per il 28 per cento

degli utenti “di alta qualità” e per il 60 per cento “di media qualità”.

Altra criticità evidenziata dal sondaggio del Cisl Lazio, è il passaggio

dalla sanità pubblica alla sanità privata. Circa l’80 per cento delle

persone dichiara di essersi dovuta rivolgere negli ultimi anni alla sanità

privata, così come il 59 per cento dei lavoratori sanitari ha dichiarato di

aver dovuto mandare un proprio paziente nel privato. I tempi di attesa

lunghi e la migliore qualità della sanità privata sono segnalati tra le

ragioni principali di queste scelte. In generale, le maggiori criticità

riscontrate dagli utenti riguardano la tempistica (72 per cento), la

logistica (15 per cento), il personale (14 per cento), i costi (12 per

cento) e la competenza (9 per cento). I lavoratori chiedono più personale

per ottimizzare il servizio (73 per cento), una retribuzione adeguata (79

per cento) e più formazione del personale (43 per cento). Infine,

dall’indagine emerge che l’83 per cento degli utenti chiede che si

migliorino i tempi d’attesa, mentre il 27,5 per cento i macchinari.

Lo comunica, in una nota, la Cisl del Lazio.

Roma, 14 marzo 2024

