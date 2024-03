(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Bonessio: bene Malagò su proposta del piano Marshall degli impianti sportivi, subito tavolo con Governo, Regioni ed Enti locali

Roma, 14 marzo 2024 – Condivido pienamente le dichiarazioni del Presidente del CONI Giovanni Malagò. Abbiamo bisogno di un piano Marshall dell’impiantistica sportiva, ora più che mai dato che dallo scorso 20 settembre la nostra Costituzione con il riconoscimento del valore sociale e educativo dello sport, ha consegnato a tutte le istituzioni pubbliche l’obbligo di garantire a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive. Di conseguenza Governo, Regioni ed Enti Locali devono necessariamente reperire le risorse per investire di più e meglio nell’impiantistica sportiva. Lo sport non deve essere più la cenerentola dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ma una vera opportunità formativa, capace di favorire l’inclusione, contrastare l’emarginazione, contribuire al mantenimento di un buono stato di salute della popolazione e dunque contenere, di conseguenza, i costi sanitari.

È indubbio quanto sia prezioso e apprezzato il lavoro svolto dalle Federazioni e dal CONI nella preparazione degli atleti nelle competizioni di livello nazionale, internazionale e olimpico ma l’attività sportiva deve essere una risorsa alla portata di tutti, senza distinzione di età, sesso, etnia, appartenenza sociale e religiosa. Per questo dobbiamo lavorare per realizzare strutture sportive adeguate, diffuse sul territorio che consentano la pratica di tutte le specialità anche di quelle, a torto, considerate minori.

Roma vive una situazione molto particolare perché nonostante ciascuno dei suoi 15 Municipi può essere paragonato per estensione a una città di medie-grandi dimensioni, soffre una grave carenza di strutture sportive. L’amministrazione comunale capitolina sta facendo il massimo per potenziare l’offerta sportiva di base comunale e per colmare il gap esistente rispetto alle altre città italiane. Ma c’è ancora tantissimo lavoro da fare. In qualità di presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, dando sin da ora la massima disponibilità a condividere proposte e contributi, chiedo che il CONI e le Federazioni si facciano promotrici di un tavolo con il Governo e con tutti gli altri enti a livello nazionale, regionale e locale per fare il punto della situazione sull’impiantistica sportiva e per lanciare in modo concreto un piano Marshall dello sport, recuperando fondi sia a livello nazionale che europeo sia coinvolgendo risorse private.

Così in una nota il consigliere Nando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale.