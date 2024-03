(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Ucciso dall’orsa, Baldini (Fuxia People): “Diffamazione social va punita”

“La diffamazione social nei confronti del giovane runner ucciso dall’orsa,

se la giustizia la riterrà tale, è una cosa molto grave in una società

civile. Queste prese di posizioni violente denotano che la democrazia sta

diventando sempre più una parola vuota. Non vi è più uno scambio di

opinioni nel rispetto della gravità dei fatti e di opinioni ma si va verso

una realtà fatta di prevaricazioni. La decadenza dell’autorità oggi è una

realtà. Troppi usano i social pensando di poter dire ciò che vogliono,

senza il rispetto dell’altro e in questo caso della vita di un giovane”.

Così Maria Teresa Baldini del movimento Fuxia People commenta la notizia

dei 18 gli indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il

giovane di 26 anni ucciso dall’orsa J.

Ufficio stampa

Erika Letizia Anna Ciancio