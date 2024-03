(ARC) Salute: Riccardi, la stanza multisensoriale d risposte a bisogni

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Udine, 13 mar – “Risultati come la stanza multisensoriale che

inauguriamo oggi, la terza in Italia dopo Firenze e Milano, sono

la speranza per vincere l’egoismo spicciolo che ostacola i

cambiamenti necessari per la riorganizzazione del sistema

sanitario. ? un risultato dell’Azienda sanitaria universitaria

Friuli Centrale (Asufc), della Regione che ha finanziato il

progetto con 60mila euro e della determinazione di Giuseppe Sibau

come consigliere nella precedente legislatura. Ma qui converge

anche la condivisione, da parte dei genitori, delle loro dolorose

esperienze per consentire ad altri, che affrontano analoghe

situazioni, di viverle in condizioni migliori. A loro va la mia

gratitudine”.

Lo ha detto l’assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia,

Riccardo Riccardi, in occasione del taglio del nastro della

stanza multisensoriale nella clinica pediatrica dell’ospedale

Santa Maria della Misericordia a Udine, anticipato dallo

scoprimento di una targa commemorativa del piccolo Michael Puppin

che recita ‘coloro che vivono d’amore, vivono in eterno.

Ricordando Michael Puppin e i bambini malati oncologici’.

Presenti fra gli altri anche il direttore generale di Asufc Denis

Caporale, Paola Cogo, direttrice della societ? clinica

pediatrica, la mamma del piccolo Michael, Sanja Misic, e la

presidente della Fondazione Progettoautismo FVG, Elena Bulfone,

che ha collaborato al progetto.

“? un risultato che va declinato nell’attualit? per rispondere

alle sfide che abbiamo davanti e a bisogni di salute, cambiati

nel tempo – ha chiarito Riccardi -, esigenze di salute

condizionate dalle caratteristiche della societ? oggi

profondamente mutata, ma anche dall’evoluzione della ricerca e

delle tecnologie. Quello odierno ? un esempio che consente di

offrire nuove opportunit? superando modelli arroccati sulle

difese territoriali; i cittadini possono usufruire di queste

opportunit? se concentriamo i servizi e diamo risposte di qualit?

come in questa occasione”.

“L’egoismo spicciolo – ha rimarcato l’esponente della Giunta

Fedriga – ? il maggiore nemico di un’evoluzione necessaria del

sistema rispetto alle diverse condizioni della societ? e alla

velocit? del mutamento del bisogno a cui la macchina

organizzativa non riesce pi? a dare risposte con la stessa

velocit?; il rischio ? di lasciare fuori una parte di quel

bisogno. Mettiamo al centro le persone prima di preoccuparci di

letti, di muri e di strutture”.

Nel dettaglio, come ? emerso nel corso dell’incontro, la

struttura diretta da Paola Cogo potr? ora contare su uno spazio

dedicato al recupero di bambini con gravi disabilit? o affetti da

patologie oncologiche.

Si tratta di un ambiente concepito per far rilassare il pi?

possibile il bambino e stimolarne i sensi con soluzioni

multimodali, controllate e personalizzate tramite l’utilizzo di

oggetti sensorizzati, sistemi di proiezione, fasci di luci e

amplificatori. L’ambiente della stanza si traduce in uno spazio

immersivo, insonorizzato, dotato di strumenti tecnologici capaci

di riprodurre stimoli di diverso tipo per favorire la

riabilitazione dei pazienti in et? evolutiva.

