ACSI: conferenza al CONI su Mobilita’ e sicurezza

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Il prossimo 20 marzo, dalle ore 10,00, il Salone d’Onore del CONI ospiterà

una importante Conferenza sulla mobilità e la sicurezza in bici dal

titolo “Un Popolo in movimento”, organizzata da ACSI – Associazione di

cultura, sport e tempo libero APS. Verranno affrontati temi quali la

necessaria riforma del Codice della Strada, il ruolo delle Regioni e dei

Comuni nella valutazione della mobilità in bici, o come garantire la

Sicurezza per chi le usa. Parteciperanno: Giovanni Malagò (Presidente del

Comitato Olimpico Nazionale Italiano ); Andrea Benedetto (Professore

Ordinario Facoltà di Ingegneria Università Roma Tre); Pasquale

D’Anzi (Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – MIT); Filiberto

Mastropasqua (Direttore del Servizio Polizia Stradale); Roberto

Sgalla (Presidente Formula Bici); Emiliano Borgna (Vicepresidente e

Responsabile Settore Nazionale Ciclismo ACSI); Cordiano Dagnoni (Presidente

Federazione Ciclistica Italiana); Claudio Canins (Direttore del Comitato

Maratona Des Dolomites); Marco Pavarini (Direttore Generale

Extragiro); Franco Rossi (Presidente Eroica Italia SSD); Giancarlo

Brocci (Ideatore de L’Eroica). Presenti il Campione del Mondo di Ciclismo

su Strada Gianni Bugno e l’Atleta Paralimpica Annalisa Minetti. Modererà il

giornalista Roberto Feroli.