mar 12 marzo 2024 Un nuovo tratto di pista ciclabile a Savigliano

In via Ospedali, per collegare il palazzetto dello sport

con la pista ciclabile di corso Indipendenza

Savigliano si arricchisce di un nuovo tratto di pista ciclabile. Stanno infatti per terminare i lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale su via degli Ospedali.

L’opera ha lo scopo di rendere più facilmente raggiungibile il palazzetto dello sport, collegandolo con la pista ciclabile di corso Indipendenza. Il costo dell’intervento ammonta a 40.000 euro, e si inserisce nell’ambito delle opere di manutenzione straordinaria delle strade (in cui sono stati recentemente realizzati, per esempio, anche un tratto di marciapiede in via Galimberti e alcuni lavori di asfaltatura in via Coloira).

Contestualmente al percorso ciclopedonale, è prevista la riasfaltatura di parte della strada, nel tratto compreso tra via Chianoc e via Einaudi.