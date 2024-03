(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Cultura, Messina (Fdi): “Grande gioia per Teatro Massimo di Palermo e

Bellini di Catania Momumenti Nazionali”

“Fratelli d’Italia valorizza il patrimonio culturale siciliano: Grazie alla

Pdl votata favorevolmente oggi in commissione Cultura, il Teatro Massimo di

Palermo e con un mio emendamento anche il teatro Massimo Bellini di

Catania, vengono entrambi riconosciuti come ‘Monumenti Nazionali”. E’ una

legge che è stata approvata oggi con il voto favorevole della Commissione

Cultura della Camera dei deputati. Sono molto soddisfatto di questa legge

che finalmente farà ottenere il giusto riconoscimento a una terra che ha

talento, storia e un patrimonio artistico di cui siamo fieramente

orgogliosi. Ringrazio il Presidente della commissione Cultura Federico

Mollicone, il ministro Gennaro Sangiuliano e il relatore in Commissione

Alessandro Amorese per la grande attenzione che hanno dimostrato al tema.

L’azione di Fratelli d’Italia mette le ali alla cultura e al turismo che

sono la spina dorsale dell’economia della nostra Nazione. Ora, dopo

l’approvazione, aspettiamo la discussione che arriverà a breve in Aula alla

Camera e poi andrà al Senato per il via libera definitivo. Ma nel frattempo

siamo pieni di gioia nel vedere i nostri teatri tra le grandi Istituzioni

culturali italiane”. Lo dichiara in una nota il Vice Presidente Vicario di

Fratelli d’Italia, Manlio Messina.