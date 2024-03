Comunicato stampa – Ursula Von Der Leyen ricandidata alla guida della Commissione Europea? Vedremo, dice Roberto Fico a nome del Movimento 5 Stelle.

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Logo Radio Popolare

COMUNICATO STAMPA

Milano, 13 marzo 2024

————————————————————————

*Ursula Von Der Leyen ricandidata alla guida della Commissione Europea?

Vedremo, dice Roberto Fico a nome del Movimento 5 Stelle.*

Ursula Von Der Leyen “è stata candidata dalla sua area anche con

divisioni interne, vedremo” afferma Roberto Fico ai microfoni di Radio

Popolare.

Fico mostra dubbi sulla sua ricandidatura:“noi siamo stati coloro che

hanno contribuito alla “maggioranza Ursula”.

Sul suo lavoro “ci sono degli aspetti che sicuramente in questi anni la

Von Der Leyen ha affrontato, però non sempre condividiamo tante

posizioni, anche sulla politica estera, non le condividiamo in pieno. Su

altre cose sulla transizione ecologica ad esempio le condividiamo in

modo maggiore. Dipende sempre dalle tematiche.

————————————————————————

