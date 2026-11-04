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Politica Interna

Sicurezza stradale, Zinzi (Lega): con nuovo bando Mit 812mila euro per Campania

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con il nuovo bando già online sul sito del Mit, la Campania avrà fino a 812mila euro dal Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, da destinare ai territori con popolazione fino a 5mila abitanti e che fino ad oggi non hanno ancora beneficiato di alcun finanziamento o ai quali ne sia stato riconosciuto uno inferiore al 50% di quello richiesto. Risorse fondamentali che potranno essere impiegate per interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e garantire una circolazione più sicura ai nostri cittadini. Ringraziamo il ministro Salvini che anche quest’anno ha deciso di andare incontro alle esigenze dei territori, specie quelli più piccoli che spesso fanno fatica ad affrontare tutte le emergenze con i fondi a propria disposizione. Investire altri 10 milioni di euro per l’anno 2026, che si aggiungono agli oltre 92 milioni di euro stanziati dal 2023 ad oggi dal Mit, certifica un’attenzione senza precedenti che va incontro ai bisogni dei piccoli enti locali e che risponde pienamente ad un’esigenza di aumentare la percezione di sicurezza dei campani sulla mobilità. Grazie al ministro Salvini per questo ennesimo stanziamento di risorse fondamentali nell’ottica di modernizzare il Mezzogiorno e la Campania”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

(AGENPARL)
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