Elon Musk, le elezioni di metà mandato fanno crollare il valore delle sue partecipazioni: fino a 60 miliardi di dollari bruciati nelle prime stime, ma il Financial Times ridimensiona le perdite

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Il miliardario ha investito circa 446 milioni di dollari per sostenere i repubblicani alle elezioni del 3 novembre 2026, senza riuscire a impedire la conquista democratica di Camera e Senato. Le sconfitte in Texas, dove si concentrano importanti attività di Tesla e SpaceX, hanno aggravato il contraccolpo politico. Il calo dei titoli delle sue società ha inizialmente alimentato stime di perdite patrimoniali superiori a 60 miliardi di dollari, successivamente ridotte dal Financial Times a circa 29 miliardi sulla base delle quotazioni aggiornate.
Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti si sono trasformate in una pesante battuta d’arresto politica e finanziaria per Elon Musk, uno dei principali sostenitori economici del Partito Repubblicano e del presidente Donald Trump.
Mercoledì 4 novembre 2026, il Financial Times ha riferito che la reazione negativa dei mercati finanziari alla vittoria democratica aveva provocato una forte contrazione del valore delle partecipazioni di Musk in Tesla e SpaceX.
Le prime valutazioni, basate sulle quotazioni precedenti all’apertura ufficiale del mercato, avevano indicato un impatto patrimoniale vicino ai 61 miliardi di dollari.
Tuttavia, nel corso della giornata il quotidiano finanziario britannico ha aggiornato le proprie stime, ridimensionando il calo a circa 29 miliardi di dollari sulla base dei prezzi registrati nelle contrattazioni di metà seduta.
È una distinzione fondamentale: la cifra superiore a 60 miliardi non rappresenta il bilancio definitivo della giornata, né una somma direttamente spesa o persa in contanti da Musk.
Secondo il Financial Times, nell’analisi pubblicata il 4 novembre, il miliardario aveva investito risorse considerevoli per sostenere i candidati repubblicani, concentrando una parte importante delle proprie iniziative politiche in Texas.
La strategia non ha però prodotto i risultati attesi.
Il Partito Democratico ha conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso, infliggendo una significativa sconfitta politica all’amministrazione Trump.
Tra i risultati più importanti figura la vittoria democratica in Texas, uno Stato tradizionalmente repubblicano e particolarmente rilevante per gli interessi industriali di Musk.
L’esito elettorale ha alimentato interrogativi sul futuro dei rapporti tra il miliardario e Washington, sulle prospettive regolatorie delle sue società e sulla possibile integrazione tra Tesla e SpaceX.
Il Financial Times corregge le stime: dalle perdite iniziali di 61 miliardi a circa 29 miliardi
Il dato più discusso riguarda l’impatto dell’esito elettorale sul patrimonio di Musk.
Nelle prime ore successive alle elezioni, le azioni Tesla e SpaceX hanno registrato forti ribassi nelle contrattazioni preliminari.
Il calo, applicato alle consistenti partecipazioni del miliardario, ha prodotto una riduzione teorica del valore del suo patrimonio.
La prima valutazione del Financial Times indicava una perdita vicina ai 61 miliardi di dollari.
Successivamente, il quotidiano ha aggiornato il calcolo a circa 29 miliardi, utilizzando quotazioni più recenti.
La differenza dimostra quanto possano essere volatili le stime patrimoniali basate sui prezzi di Borsa.
Quando una persona possiede partecipazioni azionarie di valore estremamente elevato, variazioni percentuali relativamente contenute possono tradursi in oscillazioni di decine di miliardi di dollari.
Questo non significa necessariamente che il proprietario abbia venduto le proprie azioni o realizzato una perdita finanziaria effettiva.
Se i titoli recuperano valore, anche il patrimonio stimato può aumentare nuovamente.
Il calo rappresenta quindi una perdita patrimoniale sulla carta, misurata in un determinato momento.
È inoltre necessario distinguere l’effetto delle elezioni da altri fattori che possono influenzare le quotazioni, come prospettive aziendali, aspettative sugli utili, dinamiche del settore tecnologico e condizioni generali dei mercati.
Tesla e SpaceX in calo dopo la vittoria democratica
Il produttore di automobili elettriche e tecnologie energetiche ha registrato un calo di circa il 5,7% nelle prime fasi della seduta del 4 novembre, secondo le rilevazioni diffuse in mattinata.
Anche il gruppo aerospaziale ha subito pressioni di vendita. Le quotazioni hanno registrato oscillazioni significative nel corso della giornata, dopo le prime perdite rilevate prima dell’apertura.
Secondo il Wall Street Journal, entrambi i titoli hanno risentito della vittoria democratica alle elezioni di metà mandato.
Nelle contrattazioni precedenti all’apertura ufficiale, Tesla e SpaceX avevano registrato ribassi intorno al 3,5-3,6%, successivamente ampliati in alcune fasi della giornata.
Un’analisi di Investing.com del 4 novembre ha segnalato perdite di circa il 5,6% per Tesla e del 5% per SpaceX.
I valori si riferiscono a momenti specifici della seduta, non necessariamente alle quotazioni finali.
Il dato significativo è che la pressione sulle due società si è manifestata mentre una parte più ampia del mercato azionario americano mostrava segnali di recupero.
Come riportato da Reuters nell’analisi dei mercati globali del 4 novembre, gli investitori hanno reagito alla nuova composizione del Congresso rivalutando le prospettive di alcuni settori economici.
Le società più strettamente associate all’amministrazione Trump e alle politiche repubblicane hanno affrontato pressioni specifiche.
Per Musk, particolarmente esposto sia sul piano politico sia su quello imprenditoriale, il risultato ha assunto un significato doppio.
I 446 milioni di dollari investiti nella campagna repubblicana
La partecipazione di Musk alla campagna elettorale del 2026 è stata una delle più costose mai registrate per un singolo finanziatore politico americano.
Secondo un’inchiesta del Washington Post sui maggiori donatori delle elezioni del 2026, il miliardario ha destinato circa 446 milioni di dollari a iniziative politiche e organizzazioni favorevoli ai repubblicani.
La cifra comprende finanziamenti diretti a comitati politici e ad altre strutture impegnate nella promozione dei candidati.
Nel sistema elettorale statunitense, i comitati di azione politica e i cosiddetti super PAC possono svolgere un ruolo molto importante nella pubblicità, nella mobilitazione degli elettori e nel sostegno alle campagne.
Le donazioni non si traducono automaticamente in finanziamenti versati direttamente ai candidati.
Una parte delle risorse può infatti essere utilizzata per attività indipendenti di comunicazione elettorale.
L’entità dell’impegno finanziario di Musk è particolarmente significativa.
Secondo il Washington Post, il miliardario ha superato quanto aveva speso per sostenere il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e altre candidature repubblicane nel 2024.
Ma l’elevato investimento economico non si è tradotto nel successo politico sperato.
La vittoria democratica dimostra che la disponibilità di grandi risorse finanziarie non garantisce il controllo dell’esito elettorale.
La spesa pubblicitaria, la mobilitazione degli elettori e l’influenza dei donatori possono incidere sulla competizione, ma si confrontano con fattori come orientamento politico, popolarità dei candidati, condizioni economiche e partecipazione al voto.
Texas, il grande investimento politico di Musk si trasforma in una sconfitta
Il Texas rappresenta uno degli elementi più importanti della vicenda.
Negli ultimi anni Musk ha progressivamente concentrato nello Stato una parte rilevante delle proprie attività imprenditoriali.
Tesla ha la propria sede centrale ad Austin e vi gestisce un importante complesso produttivo.
SpaceX ha sviluppato a Starbase, sulla costa del Golfo del Messico, una delle proprie principali infrastrutture aerospaziali.
Il Texas è inoltre diventato un centro strategico per i progetti del miliardario nel settore dell’intelligenza artificiale e dei data center.
La scelta di investire politicamente nello Stato aveva quindi anche una dimensione economica.
Secondo il Financial Times, Musk ha destinato una parte significativa delle risorse elettorali alla competizione per il Senato texano, sostenendo candidati favorevoli al mantenimento del controllo repubblicano.
Il risultato si è rivelato sfavorevole.
Il democratico James Talarico ha conquistato il seggio senatoriale, interrompendo una lunga serie di vittorie repubblicane nello Stato.
Come riportato dal Wall Street Journal, il Texas ha inoltre eletto una governatrice democratica, Gina Hinojosa, dopo la sconfitta del governatore repubblicano Greg Abbott.
Questi risultati rappresentano un cambiamento politico particolarmente significativo in uno Stato tradizionalmente considerato una roccaforte conservatrice.
Per Musk, il contraccolpo è rilevante perché interessa direttamente il territorio nel quale si trovano alcune delle sue attività industriali più importanti.
Perché il risultato texano preoccupa Tesla e SpaceX
Il cambiamento politico in Texas potrebbe avere conseguenze sulle condizioni operative dei grandi gruppi tecnologici.
Le amministrazioni statali intervengono su numerose questioni che interessano le imprese, comprese infrastrutture, autorizzazioni, sviluppo energetico e regolamentazione industriale.
Il risultato elettorale non implica automaticamente l’adozione di misure sfavorevoli a Tesla o SpaceX.
Tuttavia, può modificare le priorità politiche e la relazione tra le aziende e le istituzioni locali.
Una questione particolarmente importante riguarda i data center.
Secondo una ricostruzione pubblicata da Benzinga il 4 novembre, la nuova governatrice eletta Gina Hinojosa ha sostenuto la necessità di introdurre una moratoria sulla realizzazione di nuovi grandi centri dati, in attesa di regole più precise per il settore.
Il tema interessa l’espansione delle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale.
I grandi data center richiedono quantità elevate di elettricità, collegamenti di rete, sistemi di raffreddamento e autorizzazioni urbanistiche.
Eventuali nuove restrizioni potrebbero modificare costi e tempi di realizzazione.
Per gli investitori, il cambiamento politico aggiunge quindi una componente di incertezza regolatoria.
È però importante distinguere le proposte formulate durante la campagna dalle decisioni effettivamente approvate dalle autorità competenti.
I Democratici conquistano Camera e Senato: cambia il rapporto con Trump
Le elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026 hanno modificato profondamente gli equilibri politici a Washington.
Il Partito Democratico ha conquistato il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato, riducendo la capacità del presidente Donald Trump di promuovere il proprio programma legislativo senza negoziare con l’opposizione.
Secondo la ricostruzione di Al Jazeera pubblicata il 4 novembre, l’esito rappresenta una battuta d’arresto significativa per i repubblicani e per i loro principali finanziatori.
Il nuovo equilibrio istituzionale potrebbe aumentare il ricorso a indagini parlamentari e audizioni sui grandi gruppi industriali.
Un Congresso controllato dai Democratici potrebbe inoltre esercitare maggiore pressione sull’amministrazione in materia di spesa pubblica, regolamentazione tecnologica e controllo degli appalti.
Le conseguenze per Musk dipenderanno però dalle iniziative concrete dei legislatori e dalle competenze degli organismi regolatori.
Il Parlamento americano non gestisce direttamente le attività quotidiane delle imprese private.
Può tuttavia approvare leggi, condurre indagini e utilizzare strumenti di controllo sulle amministrazioni federali.
Per società impegnate in settori particolarmente regolamentati, questi poteri possono assumere notevole importanza.
Il rischio di maggiori controlli sui contratti federali di SpaceX
SpaceX intrattiene importanti rapporti commerciali con il governo federale americano.
L’azienda opera nel settore dei lanci spaziali, dei servizi satellitari e delle infrastrutture aerospaziali.
Tra i suoi clienti istituzionali figurano la NASA e organismi legati alla difesa nazionale.
La presenza di contratti governativi rende particolarmente importante il rapporto con le istituzioni.
Un Congresso più critico nei confronti di Musk potrebbe intensificare il controllo parlamentare sui programmi pubblici nei quali sono coinvolte le sue società.
Questo non significa che gli accordi esistenti verranno automaticamente annullati o che i futuri contratti saranno necessariamente compromessi.
La validità e l’assegnazione degli appalti dipendono da procedure amministrative, disposizioni normative e obblighi contrattuali specifici.
Tuttavia, gli investitori potrebbero attribuire maggiore importanza al rischio politico.
L’incertezza può influenzare le valutazioni delle imprese, soprattutto quando una parte delle prospettive di crescita dipende da programmi pubblici di lungo periodo.
Tesla e SpaceX verso una possibile fusione? La nuova maggioranza potrebbe aumentare i controlli
Uno dei temi emersi dopo le elezioni riguarda l’ipotesi di un’integrazione tra Tesla e SpaceX.
Secondo il Financial Times, Musk starebbe valutando una possibile operazione capace di riunire due delle proprie attività imprenditoriali più importanti.
Una simile iniziativa potrebbe avere conseguenze significative per il settore automobilistico, aerospaziale, tecnologico e dell’intelligenza artificiale.
Ma un’eventuale fusione richiederebbe valutazioni finanziarie, societarie e regolatorie molto complesse.
La nuova maggioranza democratica potrebbe aumentare l’attenzione politica e parlamentare sull’operazione.
Secondo il Wall Street Journal, un Congresso controllato dai Democratici potrebbe rallentare il percorso attraverso un’intensificazione dei controlli.
Ciò non significa che il Congresso disponga automaticamente del potere di vietare una fusione tra due imprese.
L’eventuale valutazione antitrust e regolatoria dipenderebbe dagli organismi competenti e dalle caratteristiche dell’operazione.
Inoltre, non risulta annunciato un accordo definitivo di fusione tra Tesla e SpaceX.
La possibilità deve quindi essere considerata un’ipotesi industriale, non un’operazione già approvata o in fase di esecuzione.
La reazione di Musk alla sconfitta elettorale
Musk ha continuato a sostenere pubblicamente il Partito Repubblicano fino alla giornata elettorale.
Il 3 novembre aveva invitato i propri follower sulla piattaforma X a votare per i repubblicani.
Secondo il Washington Post, il messaggio pubblicato dal miliardario sarebbe stato successivamente rimosso.
Dopo la vittoria democratica, Musk ha commentato i risultati attraverso una battuta sui propri presunti laser spaziali capaci di interferire con le elezioni.
Il riferimento, riportato da Al Jazeera, era chiaramente ironico e non costituisce un’ammissione di interferenze elettorali.
La reazione mostra come il miliardario continui a utilizzare la comunicazione sui social media anche per affrontare controversie politiche e sconfitte pubbliche.
Tuttavia, l’impatto delle elezioni va oltre l’immagine personale.
La vicenda riapre il dibattito sul rapporto tra concentrazione della ricchezza, finanziamento delle campagne e influenza delle grandi imprese sul sistema politico americano.
Il ruolo dei miliardari nelle elezioni statunitensi
Il finanziamento delle campagne elettorali negli Stati Uniti è caratterizzato da una forte presenza di grandi donatori privati.
Le organizzazioni politiche possono raccogliere e utilizzare risorse considerevoli per sostenere candidati, diffondere messaggi e mobilitare gli elettori.
Secondo l’inchiesta del Washington Post pubblicata nell’ottobre 2026, i cinquanta maggiori finanziatori della tornata elettorale avevano contribuito complessivamente con circa 2,77 miliardi di dollari.
Il ruolo di Musk spicca per l’entità della cifra investita.
Con circa 446 milioni di dollari, è risultato tra i principali finanziatori individuali, e secondo alcune ricostruzioni il maggiore dell’intero ciclo elettorale.
Il suo impegno si è concentrato soprattutto sui candidati repubblicani e sulle iniziative politiche collegate al partito.
L’esito elettorale dimostra però che l’influenza finanziaria incontra limiti importanti.
Anche campagne sostenute da finanziamenti eccezionali possono essere sconfitte quando gli elettori scelgono un orientamento differente.
Il denaro può ampliare la capacità di comunicazione, ma non sostituisce il consenso elettorale.
Quanti soldi ha realmente perso Elon Musk?
Per comprendere correttamente il bilancio dell’operazione politica occorre separare tre categorie economiche.
|Voce
|Importo indicativo
|Significato
|Contributi politici
|446 milioni $
|Spesa elettorale attribuita a Musk
|Prima stima del calo patrimoniale
|Circa 61 miliardi $
|Valutazione basata sulle prime quotazioni
|Stima FT aggiornata
|Circa 29 miliardi $
|Rivalutazione sulla base dei prezzi di metà seduta
Le tre cifre non rappresentano la stessa tipologia di perdita.
I contributi politici costituiscono risorse effettivamente destinate al sostegno delle campagne.
Il calo patrimoniale rappresenta invece la riduzione stimata del valore delle partecipazioni aziendali.
Non è corretto sommare automaticamente queste voci per ottenere una perdita finanziaria definitiva.
È inoltre necessario ricordare che i valori azionari possono cambiare rapidamente.
La cifra di 29 miliardi non deve quindi essere interpretata come un risultato finale immutabile.
Il dato più importante rimane la forte volatilità delle partecipazioni di Musk in seguito all’esito elettorale.
La sconfitta politica rappresenta anche una perdita di influenza?
Il risultato delle elezioni potrebbe ridurre la capacità di Musk di influenzare il dibattito politico attraverso rapporti privilegiati con la maggioranza parlamentare.
Il miliardario ha sostenuto l’amministrazione Trump e diverse iniziative repubblicane, investendo risorse finanziarie e visibilità pubblica.
Con il passaggio di Camera e Senato ai Democratici, il contesto politico diventa meno favorevole ad alcune delle priorità sostenute dai repubblicani.
Tuttavia, la perdita di controllo del Congresso da parte del partito non determina automaticamente la scomparsa dell’influenza politica del miliardario.
Musk continua a controllare o guidare importanti attività industriali e dispone di una considerevole presenza mediatica.
Rimangono inoltre rilevanti i rapporti economici e istituzionali delle sue aziende.
Il nuovo equilibrio potrebbe quindi trasformare le modalità della sua influenza, anziché eliminarla completamente.
Molto dipenderà dall’evoluzione dei rapporti con la Casa Bianca e dalle priorità che il Congresso democratico deciderà di perseguire.
Musk perde la scommessa elettorale, mentre Tesla e SpaceX affrontano una nuova fase di incertezza
Le elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026 hanno rappresentato una significativa sconfitta per Elon Musk.
Il miliardario aveva destinato circa 446 milioni di dollari al sostegno dei repubblicani, con particolare attenzione al Texas, dove si concentrano alcune delle sue più importanti attività economiche.
La conquista democratica di Camera e Senato, accompagnata da importanti vittorie nello Stato texano, ha però smentito le aspettative politiche dei finanziatori repubblicani.
La reazione dei mercati ha aggiunto un costo patrimoniale alla sconfitta.
Le azioni Tesla e SpaceX hanno registrato forti ribassi nelle prime ore successive al voto, contribuendo a ridurre il valore stimato delle partecipazioni di Musk.
Il Financial Times aveva inizialmente calcolato un calo patrimoniale vicino ai 61 miliardi di dollari, successivamente rivisto a circa 29 miliardi.
La correzione dimostra l’importanza di distinguere le oscillazioni momentanee dei mercati dalle perdite finanziarie definitivamente realizzate.
Sul piano politico, il risultato potrebbe comportare maggiori controlli parlamentari sulle attività delle società di Musk e complicare eventuali operazioni industriali, compresa l’ipotesi di una fusione tra Tesla e SpaceX.
La vicenda costituisce anche un esempio dei limiti dell’influenza economica nelle competizioni elettorali.
Nonostante l’enorme disponibilità di risorse e l’impegno personale di uno degli uomini più ricchi del mondo, gli elettori hanno determinato un risultato opposto a quello auspicato dal finanziatore.
Le conseguenze di lungo periodo dipenderanno ora dalle decisioni del nuovo Congresso, dalle politiche economiche dell’amministrazione Trump e dalla capacità di Tesla e SpaceX di mantenere la fiducia degli investitori.