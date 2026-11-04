CODICE DELLA STRADA, NEVI (FI): “NECESSARIO RIVEDERE QUIZ DELLA PATENTE, PIÙ ATTENZIONE AI RAGAZZI CON DSA

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - "Condivido pienamente la proposta del ministro Salvini di aggiornare i quiz per l'esame della patente. È un intervento necessario per rendere le prove più chiare e comprensibili. Da tempo, come Forza Italia, sosteniamo la necessità di rivedere il sistema dei quiz, prestando particolare attenzione anche ai ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), a partire dalla dislessia, che possono incontrare maggiori difficoltà nell'interpretazione dei quesiti. L'obiettivo dell'esame deve essere quello di verificare l'effettiva conoscenza delle regole della strada, non la capacità di decifrare domande formulate in modo eccessivamente complesso o ambiguo. Dobbiamo garantire a tutti, compresi i ragazzi con DSA, la possibilità di affrontare l'esame in condizioni adeguate, senza rinunciare al rigore e agli standard di preparazione indispensabili per la sicurezza stradale".
Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.
(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - "Condivido pienamente la proposta del ministro Salvini di aggiornare i quiz per l'esame della patente. È un intervento necessario per rendere le prove più chiare e comprensibili. Da tempo, come Forza Italia, sosteniamo la necessità di rivedere il sistema dei quiz, prestando particolare attenzione anche ai ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), a partire dalla dislessia, che possono incontrare maggiori difficoltà nell'interpretazione dei quesiti. L'obiettivo dell'esame deve essere quello di verificare l'effettiva conoscenza delle regole della strada, non la capacità di decifrare domande formulate in modo eccessivamente complesso o ambiguo. Dobbiamo garantire a tutti, compresi i ragazzi con DSA, la possibilità di affrontare l'esame in condizioni adeguate, senza rinunciare al rigore e agli standard di preparazione indispensabili per la sicurezza stradale".