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Politica Interna

MANOVRA: PANDOLFO (PD), GUSMEROLI RELATORE IN BILANCIO, ORA SI RIVEDA URGENZA LEGGE CONCORRENZA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Se il presidente Gusmeroli sarà impegnato come relatore della legge di Bilancio in Commissione Bilancio, immagino che non potrà occuparsi dei lavori della Commissione Attività produttive. A questo punto chiedo che la Conferenza dei capigruppo riveda la calendarizzazione della legge sulla concorrenza, per la quale quest’Aula ha appena deliberato l’urgenza e che è assegnata alla decima commissione”.  Lo ha detto Albero Pandolfo, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Attività produttive della Camera, commentando la decisione della maggioranza di affidare ad Alberto Gusmeroli, presidente della stessa commissione, il ruolo di relatore della manovra. “Siamo di fronte a una scelta che appare dettata da ragioni interamente politiche, tutta figlia delle fratture interne alla Lega e dello scontro in corso tra Salvini e Giorgetti. A pagarne le conseguenze rischiano di essere il lavoro parlamentare e il funzionamento delle commissioni. È evidente la contraddizione: da una parte si dichiara urgente un provvedimento affidato alla nostra commissione, dall’altra si sottrae il suo presidente al lavoro parlamentare per destinarlo alla Commissione Bilancio. La maggioranza chiarisca come intende garantire il rispetto degli impegni parlamentari già assunti”.

(AGENPARL)
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