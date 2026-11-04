CUCINA, MANCINI (FDI): SANTINI PRIMA DONNA ITALIANA CON TRE STELLE MICHELIN

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Nadia Santini è stata la prima donna italiana a conquistare le tre stelle Michelin, e non le ha più perse per trent’anni. Ma va ricordata la donna, prima dei riconoscimenti. Era gentile, elegante nei modi, mai sopra le righe. E dietro quella gentilezza c’era una determinazione rarissima: le tre stelle sono arrivate senza clamore, con la costanza. Diceva che il ristorante è ‘un’armonia che parte dall’anima, abbraccia la mente e sposa il territorio’. Per decenni, in ogni parte del mondo, l’Italia è stata conosciuta anche attraverso la sua tavola”.
Così la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, intervenendo in Aula a fine seduta per ricordare la chef del ristorante Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio (Mantova), i cui funerali si sono svolti oggi.
“Alla famiglia Santini, al marito Antonio, ai figli Giovanni e Alberto, va il cordoglio mio e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia”, conclude.