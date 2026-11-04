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Politica Interna

FIUMICINO, CASU (PD): IMPOSSIBILE PRENDERE IL TRENO DA UNO DEI PRINCIPALI AEROPORTI D’EUROPA. CAOS SU FL1 E FL3, INTERROGAZIONE A SALVINI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - «È incredibile che da uno dei principali aeroporti d'Europa sia impossibile prendere un treno per raggiungere la Capitale. Dalle 6.20 di questa mattina un guasto tecnico ha interrotto i collegamenti ferroviari con Fiumicino, paralizzando la circolazione sulla FL1 e provocando pesanti ripercussioni anche sulla FL3. È il secondo guasto in due giorni sulle stesse direttrici, dopo i disservizi registrati anche ieri. Caos nelle stazioni, con passeggeri lasciati senza adeguate informazioni e assistenza, spostati da un binario all'altro e costretti ad attendere soluzioni alternative. Gravissime anche le segnalazioni sui ritardi nell'attivazione dei bus sostitutivi. È inaccettabile che il principale aeroporto italiano possa rimanere per ore senza collegamenti ferroviari e che migliaia di pendolari e viaggiatori debbano subire le conseguenze di continui guasti e disservizi. Passeggeri e lavoratori non possono essere abbandonati in questo modo presenteremo un'interrogazione parlamentare al Ministro Salvini per chiedere conto di tutte le responsabilità di questi guasti ripetuti, verificare i tempi di attivazione dei bus sostitutivi, accertare le ripercussioni sulla FL1 e sulla FL3 e sapere quali interventi urgenti il Governo intenda adottare per evitare che continuino a ripetersi sistematicamente.».

Roma, 4 novembre 2026

(AGENPARL)
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