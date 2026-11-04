Close Menu
Trending
giovedì 5 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

SICUREZZA RUBANO (FI): “DAL VIMINALE OLTRE 32MILA EURO A BENEVENTO E CASERTA PER PREVENZIONE TRUFFE AD ANZIANI”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Il Ministero dell’Interno ha destinato complessivamente 32.670 euro ai Comuni di Benevento e Caserta per finanziare iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane. Nello specifico, sono stati assegnati 16.175 euro a Benevento e 16.495 euro a Caserta, nell’ambito dello stanziamento nazionale di 2 milioni di euro previsto per il biennio 2026-2027. Si tratta di risorse che consentiranno alle amministrazioni comunali di promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione di un fenomeno particolarmente odioso, che colpisce le persone più fragili mettendone a rischio non soltanto i risparmi, ma anche la serenità e la sicurezza. La tutela degli anziani rappresenta una priorità e richiede un impegno costante da parte delle istituzioni, anche attraverso una maggiore diffusione delle informazioni sui rischi e sulle modalità con cui vengono perpetrate le truffe. L’attenzione del Governo verso la sicurezza dei cittadini si traduce anche in interventi concreti come questo, che mettono a disposizione dei territori strumenti e risorse per rafforzare la prevenzione e la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione”.
Lo dichiara Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie e segretario della provincia di Benevento.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl