SICUREZZA RUBANO (FI): “DAL VIMINALE OLTRE 32MILA EURO A BENEVENTO E CASERTA PER PREVENZIONE TRUFFE AD ANZIANI”

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Il Ministero dell’Interno ha destinato complessivamente 32.670 euro ai Comuni di Benevento e Caserta per finanziare iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane. Nello specifico, sono stati assegnati 16.175 euro a Benevento e 16.495 euro a Caserta, nell’ambito dello stanziamento nazionale di 2 milioni di euro previsto per il biennio 2026-2027. Si tratta di risorse che consentiranno alle amministrazioni comunali di promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione di un fenomeno particolarmente odioso, che colpisce le persone più fragili mettendone a rischio non soltanto i risparmi, ma anche la serenità e la sicurezza. La tutela degli anziani rappresenta una priorità e richiede un impegno costante da parte delle istituzioni, anche attraverso una maggiore diffusione delle informazioni sui rischi e sulle modalità con cui vengono perpetrate le truffe. L’attenzione del Governo verso la sicurezza dei cittadini si traduce anche in interventi concreti come questo, che mettono a disposizione dei territori strumenti e risorse per rafforzare la prevenzione e la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione”.
Lo dichiara Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie e segretario della provincia di Benevento.
(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Il Ministero dell’Interno ha destinato complessivamente 32.670 euro ai Comuni di Benevento e Caserta per finanziare iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane. Nello specifico, sono stati assegnati 16.175 euro a Benevento e 16.495 euro a Caserta, nell’ambito dello stanziamento nazionale di 2 milioni di euro previsto per il biennio 2026-2027. Si tratta di risorse che consentiranno alle amministrazioni comunali di promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione di un fenomeno particolarmente odioso, che colpisce le persone più fragili mettendone a rischio non soltanto i risparmi, ma anche la serenità e la sicurezza. La tutela degli anziani rappresenta una priorità e richiede un impegno costante da parte delle istituzioni, anche attraverso una maggiore diffusione delle informazioni sui rischi e sulle modalità con cui vengono perpetrate le truffe. L’attenzione del Governo verso la sicurezza dei cittadini si traduce anche in interventi concreti come questo, che mettono a disposizione dei territori strumenti e risorse per rafforzare la prevenzione e la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione”.