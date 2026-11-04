MANOVRA, SCHIANO (FDI): “RIAPRIRE TERMINI CONDONO 2003 PER CANCELLARE DISPARITA’” 

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con l’emendamento alla Legge di Bilancio che presenteremo come parlamentari campani di Fratelli d’Italia sulla riapertura dei termini del condono edilizio varato nel 2003, vogliamo cancellare una disparità che penalizza migliaia di famiglie campane. La riapertura riguarderà soltanto gli abusi realizzati entro il 31 marzo 2003, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e delle norme antisismiche. Molti cittadini hanno presentato domanda e versato quanto previsto senza ottenere risposte. L’obiettivo è quello di restituire ai cittadini della Campania gli stessi diritti di quelli di tutte le altre Regioni”.
E’ quanto dichiara l’on. Michele Schiano Di Visconti, deputato di Fratelli d’Italia