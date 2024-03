(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Mobilità, Meleo-Quattromani-Battisti: “Finalmente inaugurato Parcheggio di scambio Metro B1 Conca D’Oro”

“A 12 anni dall’inaugurazione della stazione metropolitana, il parcheggio di scambio al suo interno darà respiro ad un quadrante, quello di Conca D’Oro, dove la sosta selvaggia la fa da tempo padrona.

Grazie alla possibilità di posteggiare 203 automobili e 14 motoveicoli in maniera regolare, contrastiamo ciò che i residenti lamentano da tempo, i pendolari che posteggiano nelle strade limitrofe per accedere alla metropolitana e recarsi in centro o in altre zone della città.

Riteniamo che il prossimo passo debba consistere nella messa in utilizzo dei locali presenti all’interno della stessa stazione, vista anche l’assegnazione di uno di questi ad un centro di aggregazione giovanile, e la disponibilità di bike box per l’intermodalità che risponde a più interessi della popolazione.

Come M5S siamo consapevoli delle difficoltà nell’attuazione degli indirizzi progettuali, ed apprezziamo ogni azione che possa incrementare l’uso del trasporto pubblico locale visto che quest’opera, come altre – iniziata sotto la Giunta Raggi come ricordato stamattina dal Dipartimento Mobilità di Roma Capitale – vede la luce oggi e per il territorio è un grande passo in avanti.

Rimaniamo preoccupati per le frequenze dei passaggi della metro B1 e chiediamo al sindaco di accelerare con i nuovi treni per permettere davvero ai cittadini del nostro territorio, e a chi da qui si muove, di avere un servizio di qualità sotto tutti i punti di vista.

È davvero troppa l’attesa se comparata a quella propria della linea A e addirittura della C: nonostante gli sforzi per completare le opere già messe in cantiere chiediamo, anche in vista del Giubileo 2025, un maggior numero di vetture sulla tratta Jonio-Bologna, insieme alla regolarizzazione della sosta intorno alla stazione metro B1 Jonio, sempre nell’ottica di una maggiore considerazione dei residenti di quel quadrante.”

Così in una nota il capogruppo M5S in Campidoglio, Linda Meleo, ed i consiglieri M5S in Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.

