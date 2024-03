(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Cinema Monviso, in programmazione il nuovo film di Giovanni Veronesi

La commedia “Romeo è Giulietta” racconta le peripezie di una giovane attrice

Il film proposto questa settimana dal Cinema Monviso è “Romeo è Giulietta”, la nuova commedia di Giovanni Veronesi. La pellicola, che conta su un cast variegato, ha incassato il gradimento di pubblico e critica. Tra i protagonisti gli attori Sergio Castellitto e Pilar Fogliati, ma anche Margherita Buy, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Alessandro Haber e Serena De Ferrari.

Le proiezioni sono in programma da giovedì 14 a lunedì 18 marzo alle 21, con l’aggiunta della proiezione delle 18.30 sabato 16 e delle 16 e delle 18.30 domenica 17.

Di seguito la trama: quando la giovane attrice Vittoria viene umiliata da un celebre e cinico regista durante un provino per il ruolo di Giulietta, la ragazza decide di riprovarci sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento: diventa quindi Fabio e si esibisce nei panni di Romeo. Ma proprio quando convince tutti e si aggiudica la parte, invece di rivelarsi e prendersi la sua rivincita, Vittoria accetta il ruolo. D’altronde è un’attrice di talento, non le pare troppo complicato interpretare una parte sia sul palco che dietro le quinte. Almeno fino a quando il suo fidanzato non viene scelto per interpretare il ruolo di Mercuzio: riuscirà Vittoria a celarsi anche a lui? Il tutto mentre vestendo i panni di un’altra persona – e di un altro genere – si ritrova a scoprire molte cose su sé stessa, ma soprattutto sulle persone che la circondano.

La settimana del Monviso non si ferma a “Romeo è Giulietta”. Martedì 19 marzo, alle ore 21, si terrà la proiezione, in anteprima assoluta, del film “I giorni belli” della regista Erica Liffredo (accompagnata dalla sceneggiatura di Alessandra Demichelis). La pellicola, che prende l’abbrivio da un precedente spettacolo teatrale, “I giorni belli. Alberto, Alda e Alessandra Bianco, una storia privata degli anni Cinquanta”, ricostruisce le vicende della famiglia Bianco grazie a materiali d’archivio, in gran parte inediti. Un ruolo di primo piano nel film lo hanno le Alpi Marittime, così come la Resistenza nella quale i fratelli Livio e Alberto si sono distinti spendendosi nella lotta e nella costruzione politica del futuro del Paese. Sono quelli “I giorni belli”, quelli che seguono al buio della guerra e dei lutti. I decenni della rinascita di una nazione, di una comunità e di una famiglia. Che arrivano fino a noi grazie a un uso sapiente di una cinepresa amatoriale. Il film è stato prodotto dall’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. Il materiale d’archivio è stato acquisito e digitalizzato dall’Archivio nazionale cinema d’impresa di Ivrea. L’evento è organizzato dalla sezione del CAI di Cuneo, dall’Istituto Storico della Resistenza e dal Comune di Cuneo nell’ambito di Cuneo Città Alpina 2024.

Infine, si segnala che mercoledì 13 e mercoledì 20 marzo sono in programma due conferenze di Pro Natura.

In allegato la locandina di “Romeo è Giulietta”.

Giorno

Titolo

Mercoledì 13 marzo

21.00

Conferenza Pro Natura

Giovedì 14 marzo

21.00

Romeo è Giulietta

Venerdì 15 marzo

21.00

Romeo è Giulietta

Sabato 16 marzo

18.30 – 21.00

Romeo è Giulietta

Domenica 17 marzo

16.00 – 18.30 -21.00

Romeo è Giulietta

Lunedì 18 marzo

21.00

Romeo è Giulietta

Martedì 19 marzo

21.00

La famiglia Bianco

Mercoledì 20 marzo

21.00

Conferenza Pro Natura

Il programma può subire variazioni

