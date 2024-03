Biden evacua il personale dell’Ambasciata poiché il capo della gang ‘Barbecue’ diventa l’uomo più potente in Haiti

(AGENPARL) - ROMA, 11 Marzo 2024 - Il Comando Sud degli Stati Uniti (USSOUTHCOM) ha dichiarato domenica di essere obbligato ad evacuare il personale non essenziale dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Haiti e di inviare più truppe all’ambasciata per garantire la sicurezza.

Anche l’Unione Europea e la Germania hanno ritirato il personale dell’ambasciata a causa dell’inasprirsi della violenta violenza di gang in Haiti. “L’aumento della violenza di gang nei quartieri vicini all’ambasciata degli Stati Uniti e all’aeroporto ha portato il Dipartimento di Stato a decidere di procedere con la partenza di agenti aggiuntivi”, ha dichiarato un portavoce diplomatico degli Stati Uniti all’Agence France-Presse (AFP) domenica. “Questo trasporto aereo di personale dentro e fuori dall’ambasciata è conforme alla nostra prassi standard per il potenziamento della sicurezza dell’ambasciata in tutto il mondo, e nessun haitiano era a bordo degli aeromobili militari”, ha affermato USSOUTHCOM, affrontando le paure che la crisi haitiana possa provocare un’altra ondata di rifugiati verso gli Stati Uniti.

“La nostra ambasciata rimane concentrata nell’incrementare gli sforzi del governo degli Stati Uniti per sostenere il popolo haitiano, incluso il mobilitare il sostegno per la Polizia Nazionale Haitiana, accelerare la distribuzione della missione di supporto di sicurezza multinazionale autorizzata dalle Nazioni Unite (MSS) e accelerare una transizione pacifica del potere attraverso elezioni libere e giuste”, ha dichiarato un comunicato militare degli Stati Uniti. Il comunicato ha aggiunto che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) rimane “in posizione” per fornire “un robusto supporto abilitante per la MSS, compresa l’assistenza nella pianificazione, la condivisione delle informazioni, il trasporto aereo, le comunicazioni e il supporto medico”. La MSS rimane in gran parte teorica.

Il Dipartimento di Stato ha dichiarato sabato che il Segretario di Stato Antony Blinken ha discusso della crisi haitiana con il presidente William Ruto del Kenya, che ha promesso di guidare una forza di peacekeeping multinazionale con mille agenti di polizia keniota. Il piano di intervento di Ruto è stato bloccato da decisioni della corte keniota che hanno affermato che gli manca l’autorità costituzionale per schierare la polizia keniota su suolo straniero.

L’Unione Europea (UE) ha annunciato lunedì di aver evacuato tutto il personale da Haiti a causa del “drammatico deterioramento della situazione di sicurezza”.

Il portavoce della Commissione Europea Peter Stano ha detto che il personale dell’UE è stato trasferito dalla capitale di Haiti, Port-au-Prince, a “una posizione più sicura fuori dal paese”, dove continueranno il loro lavoro. “Stiamo naturalmente valutando la situazione e adegueremo il nostro modo di operare man mano che si sviluppa la situazione di sicurezza”, ha aggiunto Stano.

Anche la Germania ha ritirato il personale diplomatico da Haiti durante il fine settimana. CNN ha riportato che un’operazione di evacuazione con personale tedesco ed europeo è stata “costretta a respingere le richieste di aiuto per evacuare altre persone domenica”.

Il volo di evacuazione di domenica includeva sia l’ambasciatore tedesco che l’ambasciatore dell’UE ad Haiti. La situazione è così pericolosa che ci sono voluti “diversi giorni di pianificazione intensiva e coordinamento su entrambi i lati del confine dominicano-haitiano” per portarla a termine.

La missione apparentemente ha assunto la forma di un “piccolo elicottero commerciale” al quale è stata concessa un’autorizzazione speciale per volare tra piste di atterraggio sterrate nella Repubblica Dominicana e Port-au-Prince. I dominicani hanno altrimenti sigillato il loro confine con Haiti, chiudendo i viaggi aerei e costruendo in fretta una recinzione al confine.

“C’è preoccupazione nella comunità diplomatica a Port-au-Prince su dove potrebbero volgersi i prossimi attacchi delle gang”, ha aggiunto CNN.

“A causa della situazione di sicurezza molto tesa ad Haiti, l’ambasciatore tedesco e il rappresentante permanente a Port-au-Prince sono partiti per la Repubblica Dominicana oggi insieme a rappresentanti della delegazione dell’UE”, ha confermato il Ministero degli Affari Esteri tedesco domenica.

Il Primo Ministro Ariel Henry rimane impossibilitato a tornare ad Haiti dopo una visita in Kenya, lasciando la capitale in gran parte sotto il controllo del più temuto capo di gang di Haiti, Jimmy “Barbecue” Cherizier.

“Purtroppo, Barbecue è ora l’uomo più potente ad Haiti”, ha dichiarato il consulente Judes Jonathas al UK Guardian domenica scorsa.

Le gang hanno lanciato attacchi massicci contro edifici governativi nel weekend, incluso almeno tre commissariati di polizia e la residenza presidenziale non occupata, il Palazzo Nazionale. L’Associated Press (AP) ha avvistato una donna civile contorcersi dal dolore sul marciapiede dopo essere stata colpita da un proiettile vagante durante uno degli attacchi delle gang.

L’AP ha riferito che la polizia sta avendo difficoltà a proteggere gli edifici governativi perché i cittadini terrorizzati vi cercano rifugio:

“Siamo noi quelli che pagano le tasse, e abbiamo bisogno di avere un rifugio”, ha detto una donna, che non ha fornito il suo nome per motivi di sicurezza.

Un altro residente di Port-au-Prince, che anch’esso non ha fornito il suo nome, ha descritto gli attacchi massicci di venerdì.

“Sono venuti (le gang) con armi pesanti. Noi non abbiamo armi e non possiamo difenderci. Tutti noi, compresi i bambini, stiamo soffrendo”, ha detto l’uomo.

Fonti dell’ordine hanno descritto gli attacchi delle gang nel weekend a ABC News come “coordinati e rapidi, con diversi gruppi che hanno preso di mira contemporaneamente più edifici governativi”. Si sono sentiti forti colpi di arma da fuoco ed esplosioni in tutta la città.

Le fonti di ABC hanno dichiarato che le gang vogliono occupare il Palazzo Nazionale, pesantemente danneggiato dal terremoto del 2010 e rimasto disabitato dall’assassinio del presidente Jovenel Moise nel 2021, per infliggere un “colpo enormemente simbolico agli sforzi di Haiti nella lotta contro il crimine organizzato e la sua ribellione in corso nel paese”. È prevista una riunione di emergenza dell’alleanza CARICOM delle nazioni caraibiche per lunedì, con inviti a inviati degli Stati Uniti, del Canada e delle Nazioni Unite. Si dice che la riunione sia stata posticipata fino a quando gli Stati Uniti e altri paesi avrebbero potuto completare l’evacuazione del loro personale diplomatico da Haiti.

“I criminali hanno ora preso il controllo del paese. Non c’è un governo, sta diventando una società fallita”, ha avvertito il vicepresidente della Guyana, Bharrat Jagdeo.

Guy Philippe, un leader del colpo di stato del 2004 ad Haiti che è tornato nel paese l’anno scorso dopo aver scontato una pena in prigione negli Stati Uniti, ha dichiarato venerdì che Ariel Henry dovrebbe dimettersi. Ha proposto se stesso come possibile leader ad interim, citando la sua esperienza come capo della polizia.

“Credo che dovrebbe rimanere dove si trova ora… e lasciare agli haitiani decidere del loro destino”, ha detto Philippe riguardo a Henry.

Si dice che l’amministrazione Biden abbia esercitato pressioni su Henry per dimettersi e avviare una “transizione politica” verso un nuovo governo. Henry, al potere dall’assassinio di Moise, è considerato illegittimo da molti haitiani. Ha rifiutato di tenere elezioni in quattro occasioni, l’ultima delle quali a febbraio, quando ha dichiarato che le elezioni potrebbero essere possibili nell’agosto del 2025.

Leader delle gang come Cherizier hanno colto l’opportunità per rovesciare il governo di Henry quando questi è partito per il suo viaggio in Kenya e ha giurato di combattere ferocemente per impedirgli di tornare. Cherizier ha dichiarato la scorsa settimana che Haiti si sta dirigendo “direttamente verso il genocidio” se la comunità internazionale continua a sostenere il governo di Henry.