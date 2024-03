(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Abruzzo, Messina (Fdi): “Riconferma Marsilio spazza via rabbia diffamatori

seriali”

“La vittoria schiacciante di Marco Marsilio in Abruzzo spazza via tutte le

calunnie e invidie messe in atto dalla peggiore ammucchiata di diffamatori

seriali. Siamo veramente orgogliosi del risultato portato avanti da

Fratelli d’Italia e da Marco, una persona perbene, seria, appassionata

della sua terra, che sicuramente saprà portare avanti un lavoro

straordinario per altri cinque anni. Gli abruzzesi hanno scelto la

continuità basandosi su un rapporto costruito con i fatti negli anni, è

questo il modello di Governo che vogliamo presentare ai cittadini.

Congratulazioni Presidente, andiamo avanti”. Lo dichiara il Vice Presidente

Vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.