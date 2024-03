(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Puglia, Deputati PD: Zullo delirante contro Emiliano. Sua insipienza

dispiacerà a suoi elettori.

Bari, 9 Mar. “Come fa l’On. Zullo ad avere così tanta esperienza politica e

al contempo così poca capacità di comprensione della realtà? È questa la

domanda da porsi davanti all’ultima delirante uscita contro Emiliano.

Anzitutto, da quello che ci risulta, l’On. D’Alema non è mai stato iscritto

nel registro degli indagati dell’inchiesta “Arcobaleno”. E solo per questo

Zullo meriterebbe una bella querela. In secondo luogo, dimostra (anche qui,

malgrado i tanti anni di politica alle spalle) di sapere ben poco di

Costituzione. D’Alema era presidente del Consiglio quando fu modificato il

Titolo V e inserita la possibilità (e non certo l’obbligo) di riconoscere

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in costituzione. Fu

il Parlamento – perchè è sempre il Parlamento – a modificare e approvare

quella riforma costituzionale. Pensavamo che Zullo fosse almeno su questo

un po’ più ferrato e invece, pur facendone parte, non conosce le

prerogative del Parlamento. Una notizia che forse non farà piacere ai

cittadini che lo hanno votato ed eletto.”

“Riguardo al dibattito interno al centrosinistra, l’On. Zullo dice

l’ennesima consapevole bugia. Fa finta ad esempio di non sapere che il

Partito Democratico è compattamente contrario alla riforma Calderoli, anche

il presidente Bonaccini che infatti non ha mancato di dirlo proprio durante

la campagna per la segreteria nazionale del PD. Certo, questo allineamento

è avvenuto dopo un dibattito che ha visto contrapporsi posizioni diverse

(sull’autonomia in sé, non sul mostro giuridico di Calderoli). Forse è

questo l’aspetto – quello della democrazia – che stranisce di più Zullo,

considerato che dalle sue parti a decidere per tutti è sempre uno.

Quanto poi alla delibera della Regione Puglia di avvio della procedura per

richiedere la autonomia differenziata dimostra ancora una volta – qualora

ce ne fosse bisogno – tutta la sua insipienza politica. Pur di fronte ad un

istituto non condiviso dalla maggioranza di governo della Puglia, la giunta

aveva avviato l’Istruttoria per adottare tutte precauzioni possibili di

fronte alla richiesta di autonomia differenziata di Veneto e Lombardia che,

ove accettata dal Governo, avrebbe consentito a queste Regioni di

appropriarsi di competenze legislative e di finanziamenti in danno anche

della nostra regione. Spalle al muro, senza alcuna altra alternativa, la

Puglia richiese altrettanto per non trovarsi gravemente danneggiata

rispetto alle altre regioni.“

“A ciò si aggiunga che il Presidente della Regione Puglia non ha formulato

critiche alla legge Calderoli durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario

del Tar Puglia a Bari di oggi. Emiliano si è limitato a considerare,

davanti ai magistrati amministrativi, tutti i rischi di inevitabile aumento

del contenzioso giudiziario che seguirà all’autonomia differenziata di una

o più regioni. Per un motivo molto semplice: se le regioni saranno libere

di legiferare a modo proprio su tante materie, sarà lecito aspettarsi che

lo facciano in maniera anche molto diversa tra loro. Cosa vorrà dire in

termini di legittimità di tutti gli atti amministrativi che saranno

adottato sulla base di queste leggi? Solo un aumento esponenziale delle

ragioni di controversia per contrasto con le leggi statali e le direttive

europee. Ma anche su questo tema non pretendiamo che Zullo abbia le

capacità di comprendere ed esprimersi in maniera pertinente. L’unico

suggerimento che ci consentiamo di fare al Senatore è di misurare il tenore

della parole che utilizza perché talvolta travalica il limite che separa

un’opinione da una diffamazione.”

Così in una nota congiunta i deputati pugliesi del Partito Democratico

Claudio Stefanazzi, Ubaldo Pagano e Marco Lacarra.